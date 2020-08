Estos coloridos diarios ilustrados capturan la diversidad y la magia de la naturaleza

Muchos artistas encuentran inspiración en la diversidad de la naturaleza a su alrededor. La ilustradora Jo Brown, quien reside en el Reino Unido, documenta los descubrimientos que hace durante sus excursiones en sus coloridos Nature Journals (o “diarios de naturaleza”). Cada página de su cuaderno contiene exquisitos dibujos y notas sobre las plantas y animales que ha visto en los campos de Devon. Lo que hace que sus Nature Journals sean tan llamativos es la forma en la que Brown usa todo el espacio disponible: ¡sus ilustraciones que cubren hasta los márgenes! Con esta elección, sus vibrantes composiciones parecen salirse de la página.

De acuerdo con su sitio web, Brown comenzó este diario porque quería llevar un registro de las cosas que encontraba, ya que la naturaleza es una de las cosas más importantes en su vida. Su portafolio incluye dibujos de plantas carnívoras, insectos pequeños y aves endémicas. ¿Lo mejor? No tuvo que ir lejos de casa para encontrarlos: Brown dice que la mayoría de las especies que retrata son cosas que cualquiera puede encontrar con “un poco de paciencia y observación tranquila”.

Brown usa una combinación de plumas y lápices de colores para capturar a sus sujetos con lujo de detalle. Al igual que las ilustraciones científicas, la artista suele incluir acercamientos y primeros planos de componentes específicos, como diminutos huevos de insectos. A lo largo del borde de los dibujos, Brown añade anotaciones educativas sobre la flora y la fauna, incluyendo el nombre científico de cada especie.

Puedes adquirir impresiones y otros artículos creativos con el arte de Brown en su tienda en Society6. Para estar al día con sus expediciones, no olvides seguirla en Instagram y Twitter.

My #naturejournal so far pic.twitter.com/GY0PTrmw1b

