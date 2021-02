Cientos de flores invaden un par de camiones de helado para una instalación en Nueva York

El diseñador Lewis Miller le da un toque de color al paisaje urbano de Nueva York con sus ya famosos “flashes de flores“. Estas instalaciones efímeras se han vuelto tan populares, que muchos esperan ansiosos el momento mágico en que él y su equipo darán vida a una nueva pieza con flores que decore la calle. Cada instalación incluye varios tipos de flores que transforman basureros en jarrones e invaden cabinas telefónicas. El más reciente flash de Miller fue creado para celebrar el Día de San Valentín, y es quizás su instalación más impresionante hasta ahora. En esta ocasión, Miller llenó dos camiones de helados con cientos de flores que se extienden desde el techo de los vehículos hasta las ruedas.

Las flores de color rosa claro, magenta y rojo brillante enmarcaron perfectamente estos camiones cuadrados. Aunque el resultado puede parecer cursi, la paleta de colores es distinta a lo que Miller suele emplear para San Valentín. “¡Siempre tiendo a ponerme un poco oscuro para el Día de San Valentín! No queriendo seguir la norma, suelo alejarme de las rosas rojas”, Miller le dice a My Modern Met. “Cuando creo un flash de flores o un arreglo floral, me gusta una [contar] historia de color que se sienta inesperada. Morados profundos, lilas y cereza negra con jazmín y mucho follaje de textura; pero este año, ¡sentí que todos los neoyorquinos necesitaban una verdadera sacudida de amor!”.

“Decidimos adornar dos camiones de helado Mister Softee con guirnaldas y mini explosiones de flores recién cortadas como tulipanes, narcisos, rosas, hortensias. Incluso pusimos la música del camión de helados y repartimos rosas individuales a los transeúntes”.

El flash de flores de San Valentín fue presentado el 12 de febrero en la explanada del Rockefeller Center. Al igual que los flashes anteriores de Miller, estas instalaciones no duraron mucho; la gente no tardó en tomar las flores del camión para llevarlas a casa. ¿Crees que se las hayan dado a un ser querido?

El diseñador floral Lewis Miller instaló uno de sus famosos “flashes de flores” en dos camiones de helado para celebrar el Día de San Valentín.

Lewis Miller Design: Sitio web | Instagram

