Instalación escultórica inmersiva explora la relación entre la luz y el color

La artista británica Liz West crea instalaciones imaginativas que exploran la relación entre dos elementos fundamentales del arte: la luz y el color. Su pieza más reciente es una obra escultórica inmersiva situada en el Canary Wharf de Londres. Titulada Hymn to the Big Wheel (Himno a la gran rueda), esta instalación al aire libre invita al público a entrar en sus paredes octogonales para ver las numerosas formas en que la luz natural puede mezclarse con los colores del arcoíris.

“Creo entornos vívidos que mezclan colores luminosos y luz radiante”, dice West a My Modern Met. “Mi objetivo es provocar una mayor conciencia sensorial en el espectador a través de mi obra. Me interesa explorar cómo los fenómenos sensoriales pueden invocar respuestas psicológicas y físicas que se apoyan en nuestras propias profundas relaciones con el color”. Hymn to the Big Wheel es una instalación arquitectónica a gran escala compuesta por dos formas octogonales, una en el interior y otra en el exterior. Las paredes, de tonos brillantes, transforman continuamente la luz a lo largo del día y se ven de forma diferente según la posición del espectador.

Los visitantes pueden elegir entre entrar en la instalación a través de una rampa de hormigón y saturarse completamente de un espectro de colores, u observar los efectos desde el exterior. “Mi investigación sobre la relación entre el color y la luz a menudo se realiza a través de un compromiso entre la materialidad y un lugar determinado”, continúa West. “Nuestra comprensión del color solo puede realizarse a través de la presencia de la luz. Jugando y ajustando el color, saco a relucir la intensidad y la composición de mis disposiciones espaciales”.

Hymn to the Big Wheel estará en exhibición en Canary Wharf de Londres hasta el 21 de agosto de 2021. Puedes conocer más acerca de la práctica de West visitando su sitio web, y mantente al día de sus últimas instalaciones siguiendo a la artista en Instagram.

La artista británica Liz West montó una instalación caleidoscópica en Londres.

Hymn to the Big Wheel es un espacio octogonal que refracta la luz natural en diferentes colores del arcoíris.

My Modern Met obtuvo permiso de Liz West para reproducir estas imágenes.

