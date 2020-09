Esta mujer recreará pinturas para el ‘Getty Museum Challenge’ durante todo un año

A principios de este año, el “Getty Museum Challenge” llegó para conquistar los corazones de los amantes de arte. Con ello, miles de personas usaron objetos que tenían en sus hogares para recrear algunas de las pinturas más famosas de la historia del arte. Liza Yukhnyova decidió participar en su momento, y se enamoró con esta forma de honrar al arte mientras expresa su creatividad. El proyecto le gustó tanto que ahora hará el desafío durante un año entero. Cada día, Yukhnyova comparte una pintura histórica y su reinterpretación a través de su cuenta de Instagram, que ella llama “el museo de Liza desde casa”.

El entusiasmo de Yukhnyova nace de haber estudiado historia del arte, y esta pasión es lo que la ha mantenido en marcha. “Al principio, decidí hacerlo diariamente durante 30 días (quería comprobar mi disciplina y las posibilidades)”, dice a My Modern Met, “pero al finalizar este periodo no pude parar. Todavía lo estoy haciendo, y ahora estoy en el día 144”. Yukhnyova hace todo por su cuenta (sin el uso de Photoshop), desde el maquillaje hasta los trajes, la iluminación (usando su lámpara de mesa) y toma las fotos finales con su teléfono. “Uso cosas muy simples que me rodean en casa”, comparte, “así que tengo que ser creativa”.

La tarea de reproducir una obra de arte todos los días puede ser abrumadora, por lo que Yukhnyova se mantiene el orden recreando pinturas de diferentes áreas geográficas y géneros. “Hice una galería de Medio Oriente, una galería antigua, carteles de la Cruz Roja y otros”, explica. “Uno de mis objetivos es dar algo a la gente cuando comparan mis fotos con las pinturas. Quiero celebrar grandes pinturas de diferentes tradiciones culturales y mostrar a la gente que están mucho más cerca de ellas de lo que parece. Mis réplicas animan a todos a mirar las pinturas en detalle, creo que eso es importante”.

Liza Yukhnyova estará haciendo el Getty Museum Challenge durante todo un año.

Cada día, Yukhnyova recrea una obra de arte usando objetos que encuentra en su casa.

