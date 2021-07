Monje budista rescata a 8,000 perros callejeros en China y les encuentra nuevos hogares

Millones de perros y gatos viven en las calles de China. Muchas mascotas son abandonadas y dejadas a su suerte, y debido a la reproducción sin control, la población de perros callejeros continúa creciendo. Por ello, un monje budista de Shanghái, China, hace todo lo posible para ayudar a estas criaturas. Zhi Xiang, de 51 años, ha rescatado animales desde 1994 y ahora tiene casi 8,000 perros a su cuidado, así como varios cientos de gatos y pájaros.

Xiang cuida a los animales en su refugio de rescate en Shanghái, así como en el antiguo monasterio del Templo Bao'en, donde es el monje principal. Financiado por donaciones, cuesta alrededor de 2 millones de dólares al año alimentar y cuidar a todos los perros, gatos y pájaros, que de otro modo serían sacrificados. “Tengo que rescatarlos porque si no lo hago, seguramente morirán”, dice Xiang. Este monje devoto a menudo se despierta a las 4 a.m. para alimentar y atender a todos los animales.

Cuando Xiang empezó a proteger animales, hace casi 30 años, los primeros animales a su cuidado fueron gatos callejeros que habían sido atropellados por vehículos. En aquel entonces, no había tantos animales en las calles, pero desde el auge del mercado de mascotas, ha habido más y más animales en las calles que han sido abandonados por sus dueños. “Esto no es causado por personas a las que no les gustan los perros, o por el gobierno, sino por los que se hacen llamar amantes de los perros que no tienen el conocimiento adecuado sobre el cuidado de los animales”, afirma Xiang.

Xiang se preocupa principalmente por los perros, pero también cuida de otras criaturas, como gatos, gallinas, gansos e incluso pavos reales. Muchas de estas mascotas eventualmente encuentran nuevos hogares y, gracias a voluntarios de habla inglesa, alrededor de 300 perros han encontrado una nueva familia en Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. “Creo que están muy felices, así que me parece que vale la pena”, dice Xiang. “Pero por supuesto que los extraño”.

Cada vez que un animal deja el refugio, a Xiang le resulta difícil despedirse, pero espera poder volver a verlo pronto. “Tengo el sueño de que un día, cuando tenga algo de tiempo libre, quiero ir al extranjero y visitarlos, tomar fotos con cada perro que rescaté”, revela. “Así que cuando envejezca y no pueda caminar, pueda mirar estas fotos”.

El monje budista Zhi Xiang ha salvado a más de 8,000 perros callejeros y cientos de gatos y pájaros en Shanghái, China.

h/t: [Reddit]

