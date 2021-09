Hazte miembro de My Modern Met y apoya nuestro compromiso con el acceso a las artes

En My Modern Met pensamos que el arte es parte integral de todo ser humano. También creemos que el arte debe ser accesible para todos, ya sea aprendiendo a pintar, investigando sobre historia del arte o conociendo el trabajo de artistas emergentes. El compromiso con la creatividad es algo que debe ser cultivado y protegido. Tener acceso a las artes es vital y con My Modern Met Foundation, nos dedicamos a ayudar a financiar a los profesores y educadores de arte a través de Donors Choose.

Creemos que una de las mejores formas de apoyar causas dignas es donar a Donors Choose, un sitio web basado en donaciones que “permite a los maestros de escuelas públicas de todo el país solicitar materiales muy necesarios para sus estudiantes”. Si vives en Estados Unidos, incluso puedes elegir apoyar escuelas cercanas al lugar donde vives. My Modern Met tiene su propia página en Donors Choose, donde hemos destacado algunas aulas.

Hemos donado directamente a cinco salones de clase, cuatro de los cuales se enfocan en las artes visuales y uno en arquitectura. A través de la membresía de My Modern Met, utilizaremos las ganancias para ayudar a continuar financiando Donors Choose. Puedes contribuir a garantizar que My Modern Met pueda seguir difundiendo la creatividad, la inspiración y la positividad en línea. Hazte miembro de My Modern Met y apoya a una publicación independiente, así como el compromiso de hacer que el arte sea accesible para todos. Las membresías tienen un precio base de 10 dólares al mes y hay descuentos para estudiantes y educadores. ¡Únete hoy mismo! Juntos, podemos cultivar la creatividad.

Mira los emotivos agradecimientos que los educadores han dado a My Modern Met por nuestras donaciones:

“En medio de este caos de una pandemia y actos violentos en el mundo, mis estudiantes de arte están muy agradecidos de ver el bien en el mundo. Están emocionados y seguirán emocionados de usar los nuevos materiales de arte.

Explorarán más el mundo del arte e intentarán imaginar un mundo colorido y alegre. El arte evoca una sensación de paz y quietud que a veces puede ser demasiado escasa y distante. Como educadora de arte, hago todo lo posible por conocer a mis alumnos y presionarlos para que comprendan que el arte es una herramienta para crear felicidad.

Gracias una vez más por donar. Fue una sorpresa navideña que también me ha impactado”.

Con gratitud,

Srta. Lopez-Martinez

“Pude conseguir los materiales gracias a su ayuda. Ahora, cada alumno podrá tener su propio kit de herramientas de arte y utilizarlas como alumnos virtuales o presenciales. No tienen idea de lo agradecida que estoy; estaba teniendo dificultades para darle a cada estudiante un crayón amarillo recientemente con los materiales que tengo. Ahora, cada alumno tendrá sus propios crayones, lápices de colores y todos los colores que necesite. Espero que el amor por el arte de cada alumno prospere con ellos.

Muchísimas gracias.”

Con gratitud,

Srta. Culver

Hazte miembro de My Modern Met y ayúdanos no solo a difundir creatividad, inspiración y positividad; también a hacer el arte más accesible para todos.

Ser miembro de My Modern Met tiene sus beneficios. Esto es lo que recibirás al unirte:

Una experiencia de lectura libre de anuncios Newsletter mensual exclusivo para miembros 15% de descuento en todas tus compras de My Modern Met Store E-book exclusivo: Guide to Over 100 Art, Design, and Photography Resources My Modern Met Foundation donará al menos 1% de las cuotas de membresía a la comunidad artística.



