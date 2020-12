Fotógrafo crea una cámara especial para capturar copos de nieve en super alta resolución [Entrevista]

Los copos de nieve son conjuntos únicos de cristales diminutos—lo que quiere decir que no hay dos iguales. Sin embargo, capturar los diseños de los copos de nieve a través de la fotografía puede ser muy complicado. Los copos de nieve pierden su estructura fácilmente con el más mínimo calor o tacto, por lo que el reconocido Nathan Myhrvold tuvo que desarrollar una cámara especializada cuando decidió capturar las fotografías de copos de nieve más técnicamente avanzadas de la historia. Como fotógrafo, chef y fundador de Modernist Cuisine, los años de experiencia de Myhrvold en la fotografía de alimentos lo entrenaron en la la velocidad, la innovación y la habilidad técnica necesarias para este desafío. Con su cámara especialmente diseñada, capturó impresionantes imágenes de delicados copos de nieve con la resolución más alta hasta la fecha.

Para conseguir las imágenes perfectas—que ahora puedes adquirir como impresiones en Modernist Cuisine Gallery—muchos factores tuvieron que ser calibrados perfectamente. Para evitar que los copos de nieve se derritieran o sublimaran, las imágenes se tomaron en lugares en Fairbanks, Alaska y Yellowknife, Territorios del Noroeste, Canadá. Myhrvold usó una cámara especial diseñada por él mismo. Combinó el poder del aumento de una lente microscópica (como se usa típicamente en la fotografía de copos de nieve) con una trayectoria óptica especialmente diseñada. Esto le permitió a la lente canalizar su imagen a un sensor digital de formato medio, que proporcionó un nivel de resolución asombrosamente alto. Además, la cámara contaba con una etapa de enfriamiento sobre la que podían descansar las diminutas muestras. Con luces LED de pulso corto y una velocidad de obturación de menos de 500 microsegundos, Myhrvold pudo capturar múltiples imágenes de cada copo de nieve a diferentes distancias focales. Luego, estas imágenes se apilaron para crear la imagen final.

La precisión científica que permitió a Myhrvold crear esta cámara para copos de nieve es uno de los hitos de su multifacética carrera. Con un doctorado en Física de Princeton, así como dos maestrías, realizó su investigación postdoctoral sobre teoría cuántica de campos con Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge. Luego, el joven científico comenzó su propia compañía de software, antes de trabajar para Microsoft como director de tecnología junto con el fundador Bill Gates. Dejó el mundo del software en 1999 para centrarse en la comida y la fotografía, dos de sus cosas favoritas. Myhrvold, fundador de Modernist Cuisine y autor de varios libros de cocina, fusiona su conocimiento científico con su habilidad fotográfica y recetas de renombre. La fotografía de su libro de cocina se muestra en sus cuatro galerías, así como a través de instalaciones itinerantes por todo el mundo. No es frecuente que un artista pueda reclamar la investigación en física con Stephen Hawking junto con varios premios James Beard. A lo largo de su carrera, Myhrvold ha llevado la innovación al siguiente nivel; sus nuevas imágenes de copos de nieve no son una excepción.

My Modern Met tuvo la oportunidad de charlar con Nathan Myhrvold sobre sus fotografías de copos de nieve, que representan estas maravillas de la naturaleza en las fotografías de mayor resolución tomadas hasta ahora. Sigue hacia abajo para explorar los pensamientos y el proceso de este artista innovador.

¿Qué tienen los copos de nieve que te inspiran como fotógrafo?

El agua, una cosa increíblemente familiar para todos nosotros, es bastante desconocida cuando la ves desde esta perspectiva diferente. Esto hace que los copos de nieve sean un gran ejemplo de belleza oculta. Su compleja belleza se deriva de su estructura cristalina, que es un reflejo directo de los aspectos microscópicos de la molécula de agua.

¿Empezaste el proyecto con la idea de construir una cámara especializada o se volvió una necesidad evidente una vez que empezaste?

Investigo mucho antes de comenzar un proyecto, por lo desde el principio supe que debía personalizar la mayor parte de la cámara.

¿Cuánto tiempo te llevó construir la cámara y cuál fue el mayor desafío al hacerlo?



Se necesitaron 18 meses para diseñar y fabricar a medida la Snowflake Cam. Uno de los mayores desafíos es que los copos de nieve tienen solo unos pocos milímetros de ancho, por lo que presentan un desafío fotográfico debido a su tamaño y fragilidad.

Tuve que encontrar una manera de evitar que los copos de nieve se derritieran o vaporizaran demasiado rápido porque las características afiladas de su estructura cristalina se degradan con el tiempo. Para abordar este problema, agregué una etapa de enfriamiento al microscopio, así como luces LED pulsadas de alta velocidad, que redujeron el calor emitido por el microscopio. Esto ayudó a prolongar el tiempo que los copos de nieve permanecieron congelados y me dio más tiempo para fotografiar y enfocar las imágenes.

¿Cuánto tiempo toma una sesión promedio en el campo y qué tipo de investigación haces antes de salir al campo?

La búsqueda de ubicaciones es muy importante para las sesiones campo. Para estas fotos, la temperatura fue el factor principal para determinar la ubicación, además de considerar el viento y la humedad. Las diferentes condiciones dan como resultado diferentes copos de nieve, por lo que una vez que cambia el clima, es posible que ya no sea ideal para fotografiar copos de nieve. Cuando hace más calor, los copos de nieve tienden a agruparse, y cuando hace más frío, tienden a secarse. Algunos de los mejores copos de nieve que encontré fueron a temperaturas entre -26 ° C y -29 ° C.

¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que descubriste mientras fotografiabas copos de nieve?

Nunca dejo de sorprenderme por la belleza y complejidad de los copos de nieve. Una tormenta de nieve puede durar cinco horas, y si estás ahí afuera con un trozo de hule espuma tratando de atrapar copos de nieve, lo sorprendente es que pueden cambiar minuto a minuto, justo ante tus ojos, y hay miles de millones de ellos. La mayoría de los copos de nieve, numéricamente, no son bellezas dendríticas perfectas; son una varilla o placa hexagonal bastante simple. Sin embargo, eso puede cambiar de repente, y es entonces cuando pasas de pieza aburridas a ver algo asombroso. Así que tienes que moverte rápidamente para fotografiarlos.

Algunos de los copos de nieve en mis fotos, por ejemplo, son cristales simétricos en forma de estrella llamados dendritas estelares. Este tipo de copos de nieve son dendríticos, lo que significa que cada uno de los brazos sigue creciendo y desemboca en cada vez más brazos. Todo esto sucede porque las moléculas de agua quieren formar cristales hexagonales. En el entorno donde se forman los copos de nieve, se obtiene algún evento que inicia una pequeña cadena. Otras moléculas de agua quieren unirse, pero solo quieren unirse donde puedan hacer este patrón hexagonal. Este proceso de dendrita estelar solo ocurre cuando la temperatura es de aproximadamente -15 ° C.

¿Qué esperas que la gente se lleve al ver estas imágenes?

Quería mostrar a la gente la belleza oculta de los copos de nieve con un nuevo nivel de detalle y claridad. Espero que la gente pueda darse cuenta de la belleza de las cosas que no pueden ver a simple vista.

My Modern Met obtuvo permiso de Modernist Cuisine Gallery para reproducir estas imágenes.

