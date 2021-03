Fotógrafo crea su propia baraja del tarot con 78 cartas inspiradas en su parálisis del sueño [Entrevista]

Como a muchas personas, al fotógrafo Nicolas Bruno le fascinan las cartas de tarot. Tras justar con esta enigmática baraja cuando era pequeño, el tarot siguió llamándole la atención por muchos años. Ahora, la serie fotográfica más reciente de Bruno, The Somnia Tarot (“El tarot somnio”), reinterpreta las 78 cartas de la baraja y replantea los símbolos detrás los hipnóticas imágenes, que a menudo se utilizan para predecir el futuro.

Bruno comenzó este proyecto de fotografiar inspirado en las cartas del tarot con base en su portafolio de imágenes surrealistas. Su trabajo previo ha abordado su experiencia con la parálisis del sueño así como diarios de sueños con los que ha desarrollado un lenguaje visual para detallar su complicada relación con la hora de dormir. Este enfoque conceptual le ayudó a que el proceso de recrear la clásica baraja Rider Waite fuera más fácil. “Debido a que mi serie Sleep Paralysis y el tarot clásico tratan sobre el subconsciente y la consciencia”, le cuenta a My Modern Met, “crear paralelos fluidos entre ambos cuerpos de trabajo fue el proceso perfecto”.

The Somnia Tarot está actualmente en exhibición en la Haven Gallery en Northport, Nueva York, hasta el 21 de marzo de 2021. Además de la exposición, Bruno ha creado una baraja cons sus fotografías que pronto estará disponible en preventa.

Charlamos con Bruno sobre este proyecto, en especial la logística detrás de una serie como esta durante la pandemia. A continuación, lee nuestra entrevista exclusiva.

¿Qué te inspiró a crear este proyecto?

Mi misión para The Somnia Tarot era reinterpretar la totalidad de la baraja de tarot clásica de Rider Waite a través de la fotografía conceptual, la escultura y el diseño de vestuario. Tras mis diarios de sueños, desarrollé mi propia visión de los significados detrás de cada carta sin dejar de ser fiel a las intenciones detrás del tarot clásico. Desde el boceto base hasta la fotografía final, vertí toda mi energía creativa en este proyecto durante el año pasado. Que yo sepa, esta es una de las primeras representaciones de todo el tarot a través de la fotografía conceptual.

¿De dónde surgió tu interés en las cartas del tarot?

Cuando era niño, a menudo visitaba la casa de mi abuela y jugaba con todos sus modelos de trenes antiguos en su sótano. El sótano tenía una sala de almacenamiento y encontré la baraja de tarot de mi bisabuela. Siempre disfrutaba mirar las cartas hasta que un día mi abuela me atrapó con ellas y las escondió en lo alto de un estante.

Esa fue mi primera interacción con las cartas del tarot, y ese recuerdo de las cartas misteriosas se me quedó grabado hasta el día de hoy. Durante la escuela secundaria y la universidad, volví a exponerme al tarot a través de mis amigos. Me encantó el estilo de las imágenes que retrataba. A menudo había pensado en recrear una o dos cartas a mi propio estilo, pero no fue hasta el confinamiento que vi una gran oportunidad para crear la serie completa.

¿Dirías que el confinamiento por el coronavirus influyó en tu fotografía?

Cuando empezó el confinamiento, la mayoría de los negocios del mundo del arte se detuvieron por completo. El futuro era incierto para todos, y pasé las primeras semanas reflexionando sobre las posibilidades de lo que podría suceder en unos pocos meses. Sabía que necesitaba seguir creando para mantener el ánimo. No hubo mejor momento para desafiarme a mí mismo y aprovechar mi tiempo mientras el mundo estaba en pausa.

Todos los días me despertaba y ponía el 100% de mis esfuerzos en desarrollar esta serie. Este proyecto me obligó a trabajar más rápido de lo que normalmente trabajo, pero ponerme este desafío me abrió la mente a cosas que nunca pensé que podría hacer. Desarrollé un sistema eficiente para crear accesorios y vestuario al comienzo de la semana y luego tomar varias imágenes durante el fin de semana. Esto me permitió ser consistente, crear de manera más eficiente y completar la imagen final en la línea de tiempo perfecta para una exposición.

Este es un proyecto ambicioso que consiste en 78 images. Logísticamente, ¿cómo fue producir esta serie?

Pasé un mes entero estudiando los significados del tarot y el análisis de la psicología junguiana de cada carta. Durante la investigación, mantuve un bloc de dibujo enorme y comencé a dibujar conceptos para cada pieza. Consulté mi diario de sueños para contar las historias de cada imagen a través de los personajes que veo dentro de mis experiencias de parálisis del sueño.

Después de completar mis bocetos finales para cada pieza, comencé a crear accesorios y disfraces. Planeé cada día de sesión para incluir hasta tres imágenes. Incluso si uno de los conceptos fallaba, todavía tendría imágenes al volver a casa. Todos los personajes masculinos de la serie son autorretratos y los personajes femeninos son mi hermana, mi novia o una amiga cercana. Limitarme a mí y a personas cercanas hizo que el proyecto fuera eficiente y seguro durante la pandemia de COVID.

¿Cuánto tiempo te tomó en total?

Mi planificación y organización me permitieron terminar la imagen final a principios de diciembre de 2020. Este fue el proyecto más grande y desafiante que jamás haya producido.

¿Hay alguna carta que te parezca particularmente memorable?

La imagen más memorable que tomé fue La torre. Esta fue una de las primeras imágenes que tomé para la serie. Me convertí en un personaje con una casa de muñecas en llamas en la espalda, todo mientras estaba en la orilla de mar helado a principios de marzo. Esta fue una imagen muy difícil de tomar, desde la construcción de la propia casa de muñecas hasta que se quemara y la atara a mi espalda en el clima gélido. Mi fotografía a menudo me pone en situaciones difíciles y siempre me siento liberado después de completar un concepto desafiante. Esta era una idea que había estado viviendo en mi diario de sueños durante un tiempo, y finalmente encontró su lugar dentro de esta colección de imágenes.

Tus trabajos anteriores han tratado sobre tu experiencia con la parálisis del sueño y tener un diario de sueños. ¿Qué tipo de paralelismos pueden encontrar los espectadores entre tus cartas del tarot y tu serie centrada en el sueño?

A través de esta serie, los personajes y símbolos dentro de mis imágenes de parálisis del sueño cuentan la historia de cada carta del tarot. Figuras como la anciana y el hombre envuelto hacen su aparición, mientras que los símbolos de mis sueños de pantanos turbios y cuerdas sucias ayudan a comunicar ideas complejas. Los espectadores que estén familiarizados con mi serie Sleep Paralysis percibirán inmediatamente conceptos familiares que he tejido en las imágenes del tarot. Debido a que mi serie Sleep Paralysis y el tarot clásico tratan sobre el subconsciente y la mente consciente, crear paralelos fluidos entre los dos cuerpos de trabajo fue un proceso perfecto.

¿Qué pueden esperar los espectadores de tu exhibición?

Espero sumergir a mis espectadores en la historia del tarot clásico de una manera completamente nueva. Mientras ofrezco una nueva visión del mundo que creo a través de mi fotografía conceptual, también estoy emocionado de abrir otras historias interesantes del tarot a amateurs y personas experimentadas. Hay tantos arquetipos, lecciones de vida y conexiones inteligentes dentro del tarot, y espero que mis espectadores puedan usar mi serie para sumergirse más profundamente en la creatividad que se esconde detrás de estas misteriosas cartas.

¿Qué sigue para ti? ¿Hay algo emocionante que puedas contarnos?

Mi exposición individual The Somnia Tarot en Haven Gallery, en Nueva York estará abierta hasta el 21 de marzo, donde se exhibirán las 78 imágenes. Abriré una preventa para barajas de tarot de la serie a finales de marzo en somniatarot.com, junto con un libro de pasta dura. Habrá un nuevo documental en video sobre mi obra de arte y mi proceso que saldrá a fines de abril. Compartiré todos mis próximos proyectos y piezas en mi Instagram.

My Modern Met obtuvo permiso de Nicolas Bruno para reproducir estas imágenes.

