Artista borda la bandera de EUA en la portada de la revista TIME para instar al cambio [Entrevista]

La artista Nneka Jones ha estado muy ocupada desde que se graduó de la universidad hace cuatro meses. Esta artesana ganó reconocimiento por sus retratos que resaltan las injusticias a las que se enfrentan las niñas y mujeres negras. Sus imágenes bordadas son poderosas y usan motivos circulares para simbolizar su vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. El último proyecto de Jones—la codiciada portada de la revista TIME—adopta otro enfoque conceptual, esta vez aplicándolo a la bandera de Estados Unidos.

La pieza bordada de Jones retrata las estrellas y franjas de la bandera, que cubre tres cuartas partes de la portada. Casi no hay espacios entre las puntadas en la parte superior de la bandera. Si no fuera por la parte inferior, que enmarca el titular de la revista e incluye puntadas abiertas y una aguja solitaria, tal vez ni siquiera notarías que la bandera está hecha con hilo.

Todo tiene un significado, desde la elección de colores hasta las puntadas. “Estaba usando la bandera tradicional como base para algo que necesitaba simbolizar y encarnar un futuro optimista donde todos tuvieran una oportunidad justa”, dice Jones a My Modern Met. “El objetivo artístico no era destruir la bandera o deshonrarla de ninguna manera, sino usar la misma bandera que todos alababan para enfatizar la desigualdad y las disparidades que existen en nuestro país actualmente y hacer un llamado al cambio para tener un futuro mejor”.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Jones acerca de su portada para la revista TIME y de conocer más acerca del significado de esta impactante ilustración. Lee nuestra entrevista exclusiva a continuación.

¿Cómo surgió la comisión para la revista TIME?

Que la revista TIME te encargue una pieza para la portada es verdaderamente surrealista. Victor Williams, uno de los directores artísticos de TIME, vio mi trabajo en Instagram durante las protestas de Black Lives Matter. Él dio con el retrato que había hecho de George Floyd y al explorar mi Instagram (@artyouhungry) notó que la mayoría de los retratos que hago son bordados a mano, no pintados. Después de contactarme por correo electrónico, me notificó que había un posible proyecto para el que quería que colaborara con TIME. Me sorprendió y pensé que me estaban estafando, así que investigué un poco sobre él (él no tenía idea) y una vez que confirmé que era real, ¡acepté!

¿Cómo se te ocurrió la idea para esta pieza?

Williams y yo hicimos una lluvia de ideas después de que me dio los detalles generales del proyecto. El objetivo artístico no era destruir la bandera o deshonrarla de ninguna manera, sino usar la misma bandera que todos alababan para enfatizar la desigualdad y las disparidades que existen en nuestro país actualmente y hacer un llamado al cambio para tener un futuro mejor.

Para que exista un futuro más inclusivo e igualitario, se debe dar a las personas negras y de color la misma oportunidad de asumir papeles de liderazgo, ser visionarios, creativos, empresarios, etc. Esto significaba que estaba usando la bandera tradicional como base para algo que necesitaba simbolizar y encarnar un futuro optimista donde todos tuvieran una oportunidad justa. Una vez que estuvimos de acuerdo en una imagen, tuve solo 24 horas para bordar a mano la bandera estadounidense que estaría en la portada de los números de la revista TIME del 31 de agosto al 7 de septiembre, con la curaduría de Pharrell Williams.

En tu imagen, la aguja se queda atorada en la tela. ¿Qué inspiró esa decisión?

Al escanear la imagen bordada de arriba para abajo, las puntadas superiores con hilo negro están tan juntas que es casi imposible ver en lienzo debajo. Sin embargo, al ir hacia abajo las puntadas se vuelven más visibles, sueltas y libres.

Este simbolismo representa la reestructuración de Estados Unidos para reflejar una nación más unida pero con el conocimiento de que es algo que requiere tiempo e inversión. Esto no es algo que sucederá de la noche a la mañana, por lo que la aguja se queda en el lienzo de la derecha, haciendo hincapié en que esto es un “trabajo en curso” para tener un mejor país y dar una oportunidad justa a las personas negras y de color.

Tu trabajo suele enfocarse en retratos. ¿Cómo fue enfocarse en la bandera, un símbolo, en vez de en una persona?

A lo largo de mi trayectoria artística, siempre me han fascinado los retratos y poder capturar la esencia de alguien con solo centrarse en sus rasgos faciales. Sin embargo, con el encargo de TIME, me vi obligada a salir de mi zona de confort, no solo por la limitación de tiempo sino también por el cambio de tema e imágenes. Me permitió entender que, como artista, el arte activista viene en todas las formas, colores y símbolos. No estaba completando un retrato bordado a mano, pero eso no significa que no estuviera capturando la esencia de un futuro mejor para Estados Unidos.

Por lo tanto, esta pieza marca un hito en mi carrera artística, ya que no solo es la primera pieza bordada a mano que he creado en menos de 24 horas, sino que expandió mis límites como artista y me permitió explorar el simbolismo bajo una luz diferente y por una buena causa.

La bandera cambia de color. ¿Puedes explicar qué significa eso?

Se supone que los colores tradicionales de la bandera estadounidense simbolizan y promueven la unidad, la justicia y el orgullo de la nación. Con lo que ha ocurrido actualmente, especialmente en los últimos meses, está claro que hay disparidades y divisiones que deben ser abordadas para reflejar esta imagen de orgullo de la bandera. Las puntadas muy apretadas con hilo negro en la parte superior son un símbolo de la unión de todas las personas negras y de color y la elevación de los visionarios, creativos y líderes negros. Es una intención de mostrar la fuerza en números como se refleja en los miles de personas que han marchado por las calles, exigiendo justicia, y pidiendo una nación más igualitaria.

Esta “negrura” no es una difamación de la bandera, sino un símbolo de optimismo para la transformación de Estados Unidos. La transición al rojo muestra que no son sólo los esfuerzos de los negros y la gente de color lo que importa, sino la nación en su conjunto, y con el fin de remodelar y mantener algo nuevo, todo el mundo tiene que estar a bordo.

Acabas de graduarte de la universidad, y tener una ilustración en la portada de una revista importante es un gran logro. ¿Cómo ha sido este ajetreado tiempo para ti?

Tomar la decisión de seguir una carrera en las artes fue difícil pero valió la pena. Estoy verdaderamente feliz de haber entendido cuál era mi pasión y desarrollado un plan para trabajar en la carrera de mis sueños. La Universidad de Tampa me ha proporcionado una sólida base en las artes y me ha presentado muchas oportunidades para construir mi portafolio artístico a través de exposiciones, festivales, muestras de estudiantes, pasantías, etc. Esto ha preparado el camino en el que estoy ahora, de forma independiente como artista a tiempo completo, pero nunca hubiera pensado que mi educación y persistencia me darían la oportunidad de aparecer en la portada de la revista TIME solo cuatro meses después de graduarme. Espero seguir trabajando en mi sueño de convertirme en una artista de renombre internacional, y mi próximo objetivo es tener una exposición individual.

¿Tienes algún otro proyecto del que quieras hablarnos?

Actualmente estoy muy emocionada por el lanzamiento de mi primer libro, Targeted Truth, que recopila todas las piezas bordadas a mano de mis series Target y Targets Variegated, mientras destaca mi trayectoria y el descubrimiento del bordado. Este libro es perfecto para aspirantes a artistas y para aquellos que disfrutan del arte del bordado, ya que también ofrece imágenes en primer plano y en alta definición de mi trabajo. Ya se puede pedir por adelantado en la tienda de mi sitio web.

Nneka Jones: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Nneka Jones para reproducir estas imágenes.

