Si los finalistas son un indicador de lo que nos espera, la primera edición de los Ocean Photography Awards, presentados por Oceanographic Magazine, han tenido un gran comienzo. De entre las más de 3,000 fotografías inscritas, fueron seleccionadas 100 finalistas en seis categorías. Tratando temas de conservación, así como aventuras y exploración, estas imágenes son una hermosa muestra representativa de la fotografía oceánica.

Los finalistas incluyen nombres conocidos como Florian Ledoux, cuyo trabajo en el Ártico es galardonado frecuentemente. En esta ocasión, no solo está nominado para Ocean Conservation Photographer of the Year (fotógrafo del año de conservación del océano), sino que también podría llevarse el Premio de Portafolio Colectivo. Tobias Baumgaertner está nominado para el premio de Elección de la Comunidad. Su foto de dos pingüinos abrazados en Australia mientras miran las luces de la ciudad se hizo viral a principios de este año, así que su inclusión no es una sorpresa.

Los premios también se organizan en colaboración con SeaLegacy, un colectivo de fotógrafos centrado en la conservación de los océanos. Fundado por los fotógrafos de National Geographic Cristina Mittermeier y Paul Nicklen, SeaLegacy ofrecerá una residencia de un año al fotógrafo que gane el Premio de Portafolio Colectivo.

Todos los ganadores serán anunciados durante una ceremonia virtual el 19 de noviembre de 2020. Antes de la ceremonia, habrá charlas y discusiones con algunos de los principales fotógrafos oceánicos del mundo, así que vale la pena unirse a la transmisión. Mientras esperamos el anuncio de los ganadores, echa un vistazo a algunos de los increíbles finalistas.

My Modern Met obtuvo permiso de los Ocean Photography Awards para reproducir estas imágenes.