Granjeros le ponen orejeras a sus becerros en el invierno para protegerlos del frío

Lo único más lindo que una vaca es, por supuesto, una vaca bebé. Pero, ¿qué es aún más tierno que una vaca bebé? ¡Una vaca bebé con orejeras! Aparentemente, es común que los granjeros le pongan orejeras especiales a sus becerros para que el frío no les provoque lesiones. Los recién nacidos son más susceptibles al frío debido a su edad y tamaño, por lo que necesitan un poco de ayuda para mantenerse calientes en invierno. Las orejeras no solo son prácticas, sino que también son absolutamente adorables.

Cuando el usuario de Twitter Rob N Roll supo sobre este curioso invento, se tomó la libertad de compartir fotos de las orejeras en acción. Desde que fue publicado, el tuit ha recibido más de 300,000 “me gusta” y ha sido compartido más de 50,000 veces. No hace falta decir que a todos sintieron mucha ternura por los dulces becerros y sus coloridas orejeras tejidas a mano.

Algunas personas en los comentarios incluso pidieron el patrón de las orejeras para poder ayudar con esta misión. Otros preguntaron dónde podían comprarlas para sus mascotas. Un usuario publicó sobre una compañía de Wisconsin, Estados Unidos, llamada Moo Muffs que fabrica y distribuye una versión de las orejeras hechas de nylon y lana resistente al agua en todo el mundo. También hay creadores independientes en Etsy que se dedican a confeccionar estos simpáticos accesorios. “No puedo creer que no se llamen ‘muuuffs,’” Rob N Roll dijo en otro tuit con más fotos.

Sea como sea que se llamen, seguro son lo más tierno que verás hoy.

¿Sabías que los becerros usan orejeras especiales para proteger sus orejas del frío? ¡Son adorables!

Un usuario de Twitter publicó una foto de las lindas orejeras en acción, y las reacciones no se hicieron esperar.

when grandma asks for a picture of the sweater she sent you — Dad Jokes Panda (@TrashPandaFTW) November 7, 2021

Cuando la abuela te pide una foto del suéter que te mandó

This is the cutest thing I've seen in a long time! They're not only functional, but they bring out their beautiful eyes too ❤️ — AJ (@AjGurk) November 7, 2021

¡Es lo más tierno que he visto en mucho tiempo! No solo son funcionales, también resaltan sus hermosos ojos.

Can I get one of these for my dog, please? Her little doggo ears get cold. — Debs (@debby_hailwood) November 7, 2021

¿Puedo tener unas para mi perro, por favor? Sus pequeñas orejas tienen frío.

If someone can teach me to knit, I would go ahead and knit these for cows! — Nikki Spalaris (@NSpalaris) November 8, 2021

Si alguien me enseña a tejer, ¡tejería [estas orejeras] para las vacas!

Omfg. I'm done. Finished the internet. Nothing left to see. pic.twitter.com/uWJc7tDubF — Sam Bail (ex-🎃, pre-🎄) (@spbail) November 8, 2021

Oh, dios, no más. Se acabó el internet. No queda nada más que ver.

h/t: [Twisted Sifter]

Todas las imágenes vía Rob N Roll.

Artículos relacionados:

Mujer diseña pijamas para perros para disipar el estigma contra los pitbulls

Un adorable pato corre en el maratón de Nueva York con su propio par de zapatos especiales

Hombre construye un ascensor casero para su gato que ya no puede subir las escaleras