Este antiguo palacio en la isla de Creta tiene el salón del trono más antiguo de Europa

En la isla de Creta se encuentran las ruinas de un antiguo palacio. Creta, que hoy forma parte de Grecia, fue una vez el centro de la civilización egea conocida como los minoicos. Conocidos por palacios elaborados y hermosos frescos, los minoicos fueron figuras poderosas en el Mediterráneo oriental durante la Edad del Bronce, con conexiones comerciales con el Antiguo Reino de Egipto y las civilizaciones de Mesopotamia. Los minoicos son descritos comúnmente como la primera civilización compleja de Europa. En ninguna parte se exhibe tanto la gloria de la cultura minoica como en Cnosos, un palacio real cerca del puerto de Heraclión, en Creta.

La civilización minoica floreció desde aproximadamente el año 3000 a. C. hasta alrededor de 1500 a. C., y finalmente cayó bajo el dominio de la Grecia micénica de la Edad de Bronce tardía. El primer palacio de Cnosos fue construido alrededor del año 2000 a. C. Más tarde fue destruido en un terremoto alrededor de 1720 a. C. El palacio reconstruido es lo que podemos ver hoy: un complejo de habitaciones con frescos, magníficas columnas y escaleras en zigzag. El palacio sirvió como sede administrativa y ceremonial de los reinos minoicos.

El palacio fue construido para atender a una gran población. El espacio de almacenamiento en el sótano permitió acumular trigo, aceite y tesoros. Los artesanos trabajaban en barrios cercanos para satisfacer las necesidades de los residentes. Los desagües, las tuberías y las carreteras pavimentadas llevaron la comodidad del agua dulce y los viajes fáciles al resto de Creta. Los minoicos también tenían un sistema de escritura (que se desarrolló a partir de una escritura jeroglífica a una conocida como Lineal A) y se pueden encontrar inscripciones en toda la cultura minoica.

Como sede real, el palacio de Cnosos tenía una magnífica sala del trono, que se pensaba que era la sala del trono intacta más antigua de Europa. El rey se sentaba en un trono de piedra de yeso que todavía está a la vista en el sitio. La habitación también incluye un cuenco de piedra que puede haber sido utilizado en rituales religiosos. Los frescos a lo largo de las paredes de la habitación representan grifos. Aunque la sala del trono pudo haber sido utilizada por un gobernante, también pudo haber sido puramente ceremonial y que el trono estuviese reservado para la presencia de un dios o diosa.

El palacio de 1,300 habitaciones cuenta con muchos otros frescos y columnas pintadas; muchos de ellos han sido restaurados en las últimas décadas. Un famoso fresco de delfines es evidencia de la importancia de la vida marina para este palacio costero. Otro fresco muestra una escena que se cree que es un “salto de toro” intencionado. Los acróbatas literalmente saltaban toros, desafiando el peligro, en lo que pudo haber sido parte de rituales religiosos centrados en estas criaturas.

El Palacio de Cnosos fue destruido por el fuego, posiblemente causado por terremotos o las invasiones micénicas después de 1400 a. C. Las ruinas fueron descubiertas miles de años después en 1878 por Minos Kalokairinos. El sitio fue excavado más tarde por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans en las primeras décadas del siglo XX.

Hoy en día, Cnosos puede ser visitado por turistas y aficionados a la historia. Junto con otros palacios minoicos, Cnosos se encuentra actualmente en la lista tentativa de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El acceso más práctico es desde Heraclión en la isla de Creta, un hermoso lugar conocido por sus playas azules y maravillas antiguas. Si algún día visitas Creta, asegúrate de explorar Cnosos y aprender más sobre una de las grandes civilizaciones antiguas de Europa.

Ve más representaciones y fotos de la antigua Cnosos, un palacio real en la isla de Creta.

