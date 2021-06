Waddles, el pato discapacitado, camina por primera vez con una prótesis impresa en 3D

Los humanos no son los únicos que utilizan prótesis: los animales heridos o discapacitados también pueden beneficiarse de ellas. En el pasado hemos escrito sobre gatos, pericos e incluso un elefante a los que se les han colocado prótesis. La última criatura que está aprendiendo a caminar con un pie artificial es un adorable pato llamado Waddles.

Waddles nació con una pata deformada, pero su propietario adoptivo, Ben Weinman, quiso ayudarle a vivir una vida mejor. Se puso en contacto con Derrick Campana, especialista en prótesis de mascotas certificado de Bionic Pets, que le fabricó una pata impresa en 3D.

Recientemente se ha compartido en internet un clip de la serie The Wizard of Paws de NatGeo Wild que muestra el conmovedor momento en que a Waddles le ponen su nueva pata. Al principio, no está muy seguro de qué hacer con ella, pero después de que Weinman y Campana le animan un poco, empieza a caminar felizmente con ambos pies.

“No pensé que me conmovería esto”, dice Weinman. “Pero cuando acoges a estos animales, todo lo que quieres es darles una buena vida y hacer lo mejor para ellos”. Y continúa: “Los ves luchar y piensas que no hay nada que puedas hacer. Es realmente desgarrador. Así que sí, Derrick lo hizo muy bien”.

Mira el feliz momento a continuación.

El pato Waddles nació con una pata deformada, pero Derrick Campana, especialista en prótesis de mascotas, le hizo una pata protésica impresa en 3D.

Nat Geo WILD: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

h/t: [Laughing Squid]

Todas las imágenes vía Nat Geo WILD.

Artículos relacionados:

Loro con el pico destruido recibe una segunda oportunidad gracias a una prótesis

Boone, el valiente beagle que sobrevivió al abuso y que ahora protagoniza un libro infantil

‘Alternative Limb Project’ muestra las posibilidades creativas de las prótesis