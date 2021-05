11 Plantas de interior populares que le darán un toque verde a tu hogar

Las plantas de interior son más populares que nunca. A lo largo de los años, muchas personas han recurrido a ellas para cultivar su propio jardín en casa y darle un toque verde a su hogar. Si amas la belleza natural de las plantas pero no estás seguro de cuál elegir, te tenemos buenas noticias: hemos compilado una lista de plantas de interior populares que decorarán y prosperarán en muchos tipos de casas.

Cuando se trata de introducir plantas en tu casa, lo más importante que debes tener en cuenta es el espacio. Esto te ayudará a decidir qué tipo de plantas vas a comprar. Así pues, mira a tu alrededor. ¿Tu casa recibe mucha luz natural? ¿O hay muchos espacios oscuros? Algunas plantas están bien en lugares con poca luz, mientras que otras necesitan sol directo para prosperar. En esta lista, indicamos el tipo de luz que necesita cada planta, así como sus necesidades de riego.

Existen varios tipos de consideraciones en cuanto a la luz. Luz intensa o sol directo se refiere a la colocación de la planta en un lugar en el que reciba luz solar intensa—como el alféizar de una ventana—durante cuatro o seis horas al día. La luz intensa indirecta es un tipo de colocación que está a un metro o menos de la ventana (dependiendo de lo grande que sea tu ventana). La luz seguirá siendo abundante, pero los rayos no serán tan intensos. La luz media, también llamada luz indirecta, está más lejos que la luz intensa indirecta. Si tienes una ventana orientada al oeste, coloca la planta en esa habitación. O bien, puede estar a varios metros de la ventana. Luz escasa significa que la planta no recibe luz solar directa.

Una vez que hayas colocado una planta en tu espacio, obsérvala y mira cómo le va. Debería ser fácil ver si una planta está prosperando o se está marchitando. Si ves que necesita un cambio, considera la posibilidad de trasladarla a otra parte de tu casa. Te sorprenderá cómo encontrar el lugar adecuado para tu planta puede hacer maravillas para su crecimiento y salud.

¿Quieres tener tu propia jungla en casa? Aquí tienes 11 plantas de interior populares y los cuidados que necesitan.

Ficus

El famoso ficus es una planta de interior muy chic (si no nos crees, echa un vistazo a sus fans en Instagram). Sus hojas gruesas lo convierten en una de las plantas preferidas de los diseñadores de interiores, pero no son del todo fáciles de cuidar; de hecho, es difícil que prosperen si no tienen los cuidados adecuados.

Luz: Luz media.

Agua: Deja que la tierra se seque y riégala una vez a la semana o cada 10 días.

Planta misionera

La Pilea peperomiodes es fácilmente reconocible gracias sus hojas en forma de moneda (de hecho, otro nombre por el que se le conoce es “planta china del dinero”). Estas plantas se adaptan fácilmente, pueden sobrevivir en condiciones de poca luz y crecen rápidamente. Si eres principiante, la planta misionera es para ti.

Luz: Luz intensa indirecta. Notarás que las hojas crecen en dirección a la luz, así que rótala frecuentemente para que crezcan parejas.

Agua: Deja que la tierra se seque antes de regarla. La planta misionera te mostrará que necesita agua: sus hojas caen cuando no la riegas.

Cintas

Las cintas son ideales para los principiantes. Pueden crecer en todo tipo de condiciones y pueden ser una planta de mesa o colgante. A esta planta también se le conoce como malamadre o araña; esto se debe a sus hijuelos, que cuelgan de la planta madre como si fueran arañas en una telaraña.

Luz: Las cintas prefieren la luz intensa indirecta pero pueden sobrevivir con poca luz. No las coloques en una ventana, ya que la luz quemará las hojas.

Agua: Permite que se seque la tierra antes de regar. Si la tierra está demasiado húmeda, las raíces pueden pudrirse.

Aloe vera

El aloe es una especie de suculenta que es ideal para jardineros primerizos. Es fácil cuidarla siempre y cuando tengas mucha luz en tu hogar. Lo mejor de todo es que el aloe tiene usos más allá de lo estético: puedes cortar una de sus hojas y usar el gel que tiene dentro para curar heridas tópicas o quemaduras.

Luz: A los aloes les gusta la luz, pero opta por luz indirecta.

Agua: La planta de aloe es una suculenta, por lo que puede sobrevivir con poca agua. Sin embrago, esto no quiere decir que le guste, así que mantén un horario de riego regular y permite que la tierra se seque antes de regarla. Si la planta necesita agua, podrás verlo reflejado en sus hojas.

Árbol de jade

Los árboles de jade son muy populares porque son fáciles de cuidar y se les considera símbolos de buena suerte. Al igual que el aloe, tiene hojas verdes y gruesas. Si las cuidas bien, son bastante fáciles de propagar.

Luz: Los árboles de jade necesitan sol directo para prosperar. Si tienes un alféizar, ponlos allí.

Agua: A diferencia de muchas plantas en esta lista, no es buena idea dejar que la tierra se seque por completo antes de regarla. Tampoco quieres regarla de más, puesto que esto puede hacer que las raíces se pudran. Opta por regarla cuando la capa de tierra superior esté seca al tacto.

Plantas de aire

El nombre de las plantas de aire puede ser engañoso. Aunque podrías pensar que estas plantas sobreviven solo con aire, en realidad significa que no necesitan tierra para crecer. Esto te permite poner plantas de aire en una gran cantidad de vasijas decorativas o incluso colgarlas del techo. Algunas variedades tienen un aspecto escultural que puede darle un toque dramático a tu hogar.

Luz: Luz intensa indirecta. Evita que le dé mucha luz, ya que puede quemar a las plantas.

Agua: Regar plantas de aire puede ser un desafío; una combinación de rociar y remojar las plantas es la mejor opción. En términos generales, cada una o dos semanas, remoja tus plantas en agua a temperatura ambiente durante unos 10 minutos. Después, ponlas boca abajo y déjalas secar. Asegúrate de ponerlas en un lugar donde puedan secarse en un par de horas; de otra forma, pueden pudrirse. Rocía las plantas una vez a la semana.

Lengua de suegra

Las lenguas de suegra son conocidas por sus hojas rígidas que pueden medir desde 15 centímetros hasta más de dos metros. Esta es otra variedad que es ideal para principiantes. Estas plantas pueden crecer tanto en luz intensa como en los rincones oscuros de tu casa.

Luz: Esta planta versátil puede prosperar en muchos entornos, pero prefiere la luz indirecta con “sol constante”.

Agua: Deja que la tierra se seque antes de regarla. En el invierno, solo tienes que regarla una vez al mes. Regarla de más podría dañar tu planta.

Bambú

Al igual que el árbol de jade, el bambú se ha ganado la reputación de traer buena fortuna. Es alabado por sus tallos esculturales que se retuercen de forma aparentemente antinatural. El bambú también es resistente; puede sobrevivir en agua o en tierra y se adapta a una gran variedad de condiciones de luz.

Luz: El bambú adora la luz intensa pero filtrada. Demasiada luz directa quemará las hojas.

Agua: El bambú es sensible al cloro, que suele encontrarse en el agua del grifo. Lo mejor es utilizar agua embotellada o destilada. Si no quieres hacerlo, simplemente deja el agua al aire libre durante un día para que los productos químicos se evaporen. Si tu bambú está en agua, cámbiala cada semana para que se mantenga fresca.

Filodendro

Con sus hojas en forma de corazón, los filodendros son otra planta fácil de cuidar que pueden adaptarse a muchas condiciones diferentes en tu hogar.

Luz: Los filodendros prosperan cuando están cerca de una ventana, pero sin que la luz directa toque sus hojas. Si las hojas empiezan a ponerse amarillas, entonces está recibiendo demasiada luz.

Agua: Deja que los dos centímetros superiores de la tierra se sequen antes de regarla. Una buena forma de medirlo es meter el dedo en la tierra. Si la tierra está húmeda desde la punta del dedo hasta el nudillo, sabrás que tienes que esperar un poco más antes de volverla a regar.

Calatea

Las calateas son muy apreciadas por sus coloridas hojas, muchas de las cuales tienen marcas que lucen como pinceladas. Esta planta forma parte de la familia de las “plantas de oración”, y notarás que las hojas se mueven a medida que avanza el día. Se enroscan por la noche y se abren durante el día, siguiendo al sol.

Luz: Las calateas prosperan en sitios con luz media o luz intensa indirecta. También pueden sobrevivir con luz escasa.

Agua: Riégala cada una o dos semanas.

Monstera

Puede que conozcas a la monstera por alguno de sus otros nombres, como cerimán o costilla de Adán. Estas plantas tropicales tienen agujeros naturales que atraviesan sus hojas.

Luz: Luz intensa indirecta a media. Evita la luz directa.

Agua: Riégala cada dos semana y permite que la tierra se seque antes de volver a regarla.

