Este inusual husky siberiano marrón es uno de los perros más hermosos de Instagram

Conoce a SeQuoi Tenk (también conocido como Quoi), el increíblemente hermoso husky siberiano color marrón chocolate. Este perro podría ser confundido con un lobo salvaje, con sus penetrantes ojos azules y su inusual coloración, pero es 100% husky siberiano. Sin embargo, su apariencia de lobo se ajusta perfectamente a su estilo de vida nómada. Actualmente está viajando por los 48 estados continentales de los Estados Unidos con su dueña, Nikki, mientras buscan un nuevo hogar. Nikki documenta sus aventuras en Instagram, donde Quoi es capturado explorando las impresionantes tierras salvajes de los Estados Unidos. No es de extrañar que haya acumulado más de 22,000 seguidores en solo ocho meses.

SeQuoi Tenk puede parecer un nombre inusual, pero tiene un significado especial. “Su primer nombre SeQuoi, es por un árbol de secuoya”, Nikki le dice a My Modern Met. “Dicen que un nombre puede realmente formar una personalidad, y yo quería que fuera grande, alto y fuerte como un árbol de secuoya. Tenko es la palabra japonesa para ‘zorro celestial', y por mucho que quisiera que fuera fuerte, también quería que fuera dulce, ¡y sí lo es!”, afirma.

Quoi es casi totalmente marrón, excepto por una adorable mancha blanca en su pecho. Los huskies completamente marrones son extremadamente raros, así que no es sorprendente que Quoi llame mucho la atención. “Dondequiera que vamos, la gente se detiene para acariciarlo”, revela Nikki. “Los desconocidos me preguntan por lo menos tres-cinco veces ‘¿qué raza es?' y cuando digo ‘husky siberiano', nadie me cree, pero está certificado por la AKC y es 100% husky siberiano”.

Nikki originalmente quería adoptar un perro mayor, pero como actualmente no tiene un hogar permanente, luchó para obtener la aprobación del santuario de animales con el que estaba en contacto. “La ruta de los cachorros era mi única opción para conseguir un perro”, explica. “Aunque no era el perro que buscaba, era exactamente el perro que necesitaba. Con toda la actitud y diversión”.

