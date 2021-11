Este hermoso libro de fotografía celebra la inquietante belleza de los lugares abandonados

El fotógrafo Roman Robroek es mejor conocido por sus imágenes encantadoras que muestran la belleza en decadencia de los lugares abandonados. Atraído por paisajes urbanos que alguna vez fueron escenarios vibrantes y que hoy se desmoronan, Robroek viaja por el mundo en busca de escenarios únicos que puede documentar con su cámara. Para este fotógrafo, “lo olvidado encierra una fascinación muy especial. Deterioro donde una vez hubo el lujo. Quietud en lugares que estuvieron llenos de vida”. Después de años de fotografiar sitios olvidados, desde la ciudad abandonada de Chernobyl hasta las entrañas de los antiguos teatros europeos y palacios que alguna vez estuvieron llenos de opulencia, ahora ha compilado una colección de sus imágenes más impresionantes en un nuevo libro titulado Oblivion.

Más allá de la mera belleza estética de las fotografías de Robroek, el libro también incluye textos descriptivos llenos de detalles fascinantes sobre estas maravillas urbanas en ruinas. Como parte de su viaje creativo, el fotógrafo profundizó en el pasado histórico de estos lugares inquietantes en un esfuerzo por comprender cómo estos magníficos edificios llegaron a caer en el olvido. El resultado de sus esfuerzos son 256 páginas de historias poderosas e imágenes visuales que nos recuerdan estas construcciones en decadencia y nos permiten apreciarlas antes de que desaparezcan para siempre.

“Una de las definiciones de la palabra ‘Oblivion' (‘olvido') es el estado de no ser consciente o inconsciente de lo que sucede a su alrededor: el estado de ser abandonado u olvidado por el público en general”, explica Robroek. “La dualidad en el título del libro refleja la historia conmovedora y única de cada lugar… Oblivion es una mirada más cercana a lugares que nos recuerdan que no vivimos en el vacío y que nada dura para siempre. La vida es transformación y la pérdida puede ser una puerta de entrada al cambio o incluso a la oportunidad. Cada sitio abandonado no es solo una pila de materiales que se desmorona, sino una intersección de eventos fortuitos, personajes, elecciones y tantas otras cosas que llevaron a esos lugares a caer en su estado actual”.

Oblivion ya está a la venta en Amazon. A continuación, ve un adelanto de las imágenes incluidas en el libro.

El fotógrafo Roman Robroek toma imágenes encantadoras que muestran la belleza inquietante de los lugares abandonados.

Ahora ha recopilado sus impresionantes imágenes de la decadencia de estos lugares en un libro de fotografía titulado Oblivion.

“Oblivion es una mirada más cercana a lugares que nos recuerdan que no vivimos en el vacío y que nada dura para siempre”.

El libro ya está a la venta en Amazon.

My Modern Met obtuvo permiso de Roman Robroek para reproducir estas imágenes.

