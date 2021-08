Estas impresionantes fotos aéreas documentan los tonos intensos de los salares de Francia

El fotógrafo Paolo Pettigiani es conocido por sus imágenes en infrarrojo, pero en su nueva serie de fotos, no necesitó lentes especiales para inyectar un poco de color rosa en sus composiciones. Los alegres tonos que prevalecen en este nuevo trabajo son completamente naturales. El color es obra de la Dunaliella salina, que también es el nombre de la serie.

Esta microalga abunda en los salares como los que Pettigiani fotografió en la región francesa de Camarga. Su apariencia rosa brillante permitió a Pettigiani crear las atmósferas surrealistas por las que su trabajo es conocido sin utilizar ninguna tecnología especial. El fotógrafo italiano utilizó el fuerte contraste entre el agua rosada, las algas verdes y el cielo azul para armar un sorprendente conjunto de imágenes.

Con este viaje a Francia, Pettigiani cumplió el deseo que tenía desde hacía mucho tiempo de fotografiar los salares. Estos entornos se ajustan a los requisitos que pone para todos sus proyectos fotográficos gracias a su geometría, espacios mínimos y colores. Pero no fue fácil encontrar el escenario perfecto para su sesión de fotos. “Siempre me han atraído los colores y las formas de los salares, pero es muy difícil encontrar uno colorido en Europa central. Hace un par de años encontré algunas imágenes del Salin d'Aigues-Mortes en Francia en internet”, le dice a My Modern Met. “La Dunaliella salina es un ejemplo perfecto de cómo un entorno natural puede inspirar mi creatividad: la geometría y el minimalismo de las líneas creadas por el agua y la arena, combinadas con los elementos naturales de las algas”.

Las composiciones minimalistas definitivamente permiten a los espectadores disfrutar del paisaje. Y al insertar ocasionalmente figuras solitarias en las fotografías, Pettigiani también le da a la obra un sentido de escala. Aunque el trabajo es diferente a sus típicas fotos infrarrojas, Pettigiani espera que también haga pensar a la gente.

“Me gustaría llevar emoción a las personas de la misma manera que lo hago con mis obras de arte infrarrojas y resaltar que la naturaleza es algo asombroso. La belleza se puede encontrar en acciones y lugares cotidianos”, comparte. “Si no explicara la razón científica de por qué el salar es rosa, ¿que sería lo primero en lo que pensarían? ¿Es una manipulación digital de la imagen o la madre naturaleza en estado puro?”.

Los salares del sur de Francia tienen un agua rosa naturalmente vibrante.

El fotógrafo Paolo Pettigiani viajó hasta ahí para capturar el impresionante paisaje.

El color rosa se debe a Dunaliella salina, una microalga que vive en el agua.

Los colores surrealistas nos recuerdan a las fotografías infrarrojas por las que Pettigiani es conocido.

En cambio, estas increíbles escenas son completamente naturales.

My Modern Met obtuvo permiso de Paolo Pettigiani para reproducir estas imágenes.