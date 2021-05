Descarga e imprime en 3D más 18,000 esculturas y artefactos famosos

Los grandes museos del mundo, como el Louvre y el Museo Metropolitano de Arte, acercan el arte de la escultura a las masas. Piezas antiguas de mármol y estatuas modernas de bronce se exhiben en salas abovedadas y hermosos jardines para que los visitantes las admiren. Ahora, los avances tecnológicos de la última década buscan llevar las esculturas más famosas del mundo hasta donde te encuentres. Si tienes acceso a una impresora 3D, puedes descargar más de 18,000 esculturas y artefactos de todo el mundo gracias a la colección Scan the World en la plataforma colaborativa de impresión 3D My Mini Factory.

Scan the World es una colección de código abierto de escaneos de obras y objetos mundialmente famosos. Estos escaneos son descargables y pueden ser usados para imprimir esculturas miniatura en 3D. Un proyecto en crecimiento que ha unido a los amantes del arte y la comunidad de la impresión 3D, Scan the World se ha aliado con Google Arts & Culture para adquirir escaneos de colecciones de museos de todo el mundo. Para las obras de arte que se exhiben al público o a las que es difícil acercarse, se utilizan drones para escanearlas.

Entre los miles de escaneos hay artefactos antiguos, como un frasco egipcio en forma de pez, una estela antigua con inscripciones, e incluso el legendario busto de Nefertiti (que se encuentra en el Museo Neues de Berlín). También encontrarás esculturas que van desde los antiguos bustos romanos hasta las creaciones abstractas modernas. Entre las obras famosas que puedes descargar e imprimir se encuentran La piedad de Miguel Ángel, El pensador de Rodin y Luperca (que muestra a Rómulo y Remo, fundadores de Roma).

Las posibilidades son infinitas al explorar Scan the World. Puedes buscar por artista, título de la obra de arte o popularidad. Scan the World también organiza visitas virtuales a París y Viena que pueden satisfacer cualquier deseo de viajar. Si bien la tecnología de impresión 3D está logrando grandes avances en los campos médicos y ofrece soluciones creativas a algunos de los problemas de ciencia de materiales más desafiantes del mundo, Scan the World demuestra que la tecnología también puede ayudar a llevar una experiencia artística interactiva a una audiencia más amplia.

El proyecto Scan the World ha colaborado con e innumerables museos para recopilar más de 18,000 escaneos de obras de arte, artefactos y estatuas de todo el mundo.

Estos escaneos se pueden descargar e imprimir en 3D para hacer modelos a escala del arte de fama mundial, incluida La piedad de Miguel Ángel.

Un proyecto de código abierto, los escaneos incluyen un busto de Nefertiti y otros artefactos antiguos.

¿Cuál te gustaría imprimir primero?

Scan the World: Sitio web | Instagram | Facebook | MyMiniFactory

h/t: [Colossal, Open Culture]

