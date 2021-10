Una nueva instalación pública en Nueva York rinde tributo a George Floyd, Breonna Taylor y John Lewis

El 1 de octubre, se erigieron tres nuevas estatuas en Union Square, en Nueva York. Los tres bustos, cada uno hecho de 200 capas de madera de caoba africana en rodajas finas y recubierto de bronce brillante, retratan a Breonna Taylor, George Floyd y John Lewis. Parte de una instalación de arte público titulada SEEINJUSTICE, estas estatuas de 3 metros de altura fueron creadas por el artista Chris Carnabuci en colaboración con Confront Art y su socio benéfico We Are Floyd Inc. Estas piezas conforman la primera instalación de la organización, un proyecto de arte público que busca “[conectar] monumentos con un movimiento”.

Taylor y Floyd fueron víctimas de la brutalidad policial durante la primavera y el verano de 2020, un momento difícil en Estados Unidos por varias razones. Por otro lado, Lewis, estadista y activista de los derechos civiles, fue conocido por su papel fundamental en la histórica marcha de 1965 desde Selma hasta Montgomery, Alabama, en lo que más tarde se conocería como el Domingo Sangriento. Su muerte en julio de 2020, después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas, ocurrió en una temporada marcada por disturbios civiles en respuesta a las injusticias que sufrieron Taylor, Floyd y sus familias. Nacido de este clima de confusión y dolor, SEEINJUSTICE busca fomentar un mensaje de unidad y sentar las bases para la conversación.

“SEEINJUSTICE fue verdaderamente un proyecto de colaboración desde su concepción hasta lo que ves hoy”, le dice la cofundadora de Confront Art, Lindsay Eshelman, a My Modern Met. “El artista, Chris Carnbuci, creó esculturas de un metro durante el verano de 2020. Esta fue su propia respuesta artística a lo que estaba sucediendo en el clima social de un verano de confinamiento por el COVID combinado con las protestas. Fue hasta que tuve la oportunidad de reunirme en abril de 2021 con Terrence Floyd, hermano de George, que nuestra visión explotó y se convirtió en algo mucho más grande”.

Terrence se sintió conmovido por las estatuas y también agradeció que se le permitiera participar en el proyecto. “Se han vendido innumerables obras de arte en las que la familia no ha tenido voz y se han beneficiado del uso de la imagen de George”, explica Eshelman. Por lo tanto, Confront Art trabajó en colaboración con We Are Floyd para movilizar el proyecto y hacerlo lo más visible y poderoso posible. La estatua de George Floyd, titulada FLOYD, fue expuesta por primera vez en Flatbush, donde fue destrozada por un grupo en favor de la supremacía blanca tan solo cuatro días después de su instalación. En lugar de desanimarse por el incidente, se sintieron inspirados decidieron seguir con una exposición a mayor escala en Union Square, en Manhattan.

“Este proyecto es verdaderamente una colaboración entre el arte y el activismo”, agrega Eshelman. “Respaldamos el poder del arte público. Sacar piezas de los museos y sacarlas a la calle quita cualquier pretensión que se esconde detrás de cuerdas y suelos de mármol. Nuestro proyecto permite que cualquier persona, desde cualquier lugar, tenga la oportunidad de experimentar, de cerca y en persona, una serie de esculturas realmente deslumbrante con un mensaje poderoso, que es que los monumentos pueden ir más allá de lo físico e impulsar un movimiento, inspirados y unidos.

“La belleza está en que no sabíamos cómo los vería la gente a partir de su propia interpretación. Algunas personas lo tratan como un monumento y ponen flores, otras vienen y bailan o hablan frente a ellos para crear un hermoso telón de fondo, otras simplemente están creando un diálogo con sus vecinos. Ver a las personas crear lo que significa para ellos ha sido lo más gratificante para nosotros como productores”.

Las estatuas de Floyd, Lewis y Taylor permanecerán a la vista en Union Square hasta el 30 de octubre Después, las estatuas viajarán a otras ciudades de Estados Unidos. Una vez finalizada la gira, los bustos se subastarán y las ganancias se dividirán entre las organizaciones benéficas vinculadas a cada individuo. Para más información, visita el sitio web de Confront Art, y síguelos en Instagram para estar al día con sus proyectos.

