La primera artista urbana de Afganistán, Shamsia Hassani, expresa su dolor con piezas desgarradoras

Ahora que los talibanes han recuperado el control del Afganistán después de 20 años, hay mucho miedo entre la población local. Una de las cosas más preocupantes es cómo serán tratadas las mujeres, dada la brutalidad que experimentaron durante el último régimen de los talibanes. Shamsia Hassani, la primera artista callejera de Afganistán, ha canalizado sus emociones a través del arte y ha publicado una serie de imágenes desgarradoras en sus redes sociales.

Hassani nació como refugiada en Irán en 1998, cuando los talibanes aún controlaban Afganistán. Regresó a su país en 2005, decidida a hacer la diferencia y con la esperanza de usar el arte para cubrir las cicatrices de la guerra. Después de terminar su licenciatura en artes visuales en la Universidad de Kabul, se convirtió en conferencista de bellas artes y profesora de escultura. Como artista urbana, se atrevió a llevar su trabajo, que se centra principalmente en las mujeres, al espacio público. Al hacerlo, fue alabada alrededor del mundo como un ejemplo para una nueva generación de mujeres afganas.

En una entrevista en 2013, Hassani habló sobre hacer de las mujeres las protagonistas de su arte. “En el pasado, las mujeres fueron sacadas de la sociedad. Querían que solo se quedaran en casa y querían olvidarse de las mujeres. Ahora, quiero usar mis pinturas para recordarle a la gente sobre las mujeres”, compartió. “He cambiado mis imágenes para mostrar la fuerza de las mujeres, la alegría de las mujeres. En mis obras de arte, hay mucho movimiento. Quiero mostrar que las mujeres han regresado a la sociedad afgana de una forma nueva y más fuerte. No es la mujer que se queda en casa. Es una mujer nueva. Una mujer que está llena de energía, que quiere empezar de nuevo. Puedes ver que en mi obra de arte, quiero cambiar la forma de las mujeres. Las estoy pintando gigantes. Quiero decir que la gente las ve de manera diferente ahora”.

Dado que las mujeres mujeres nuevamente están en una situación vulnerable, el color parece haber desaparecido de las últimas pinturas de Hassani. Con títulos como Muerte a la oscuridad and Pesadilla, no hay duda de cómo se siente. En sus piezas, los talibanes están envueltos en la oscuridad, asomándose sobre la escena como figuras amenazantes. Las mujeres de sus cuadros están vestidas de azul, ya sea con un velo en la cabeza o una burka. En dos piezas hay una maceta negra con un diente de león. Los fragmentos del diente de león vuelan, tal vez simbolizando un deseo que está fuera de su alcance.

Si bien el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo en una reciente aparición pública que las mujeres serían respetadas bajo su gobierno, no dio muchos detalles. Hasta ahora, de acuerdo con Associated Press, se le ha dicho a las mujeres que regresen a la escuela y al trabajo, aunque hay reportes que contradicen esas declaraciones. Muchas mujeres, sin importar lo que digan públicamente los talibanes, temen por su futuro y, dado sus experiencias previas con los talibanes, tienen motivos para preocuparse. Por ello, un grupo de mujeres de Kabul tomó las calles para protestar, exigiendo que no se las “borre” de la vida pública.

Mientras tanto, Hassani continúa produciendo nuevos trabajos, aparentemente desde su estudio en Kabul. Al hacerlo, se asegura de que su voz y la de las mujeres afganas sigan siendo escuchadas. Si quieres ayudar a las mujeres en Afganistán, hay varias organizaciones a considerar, como Women for Afghan Women y Flyaway: Emergency Afghan Rescue Mission. Esa misión está recolectando donaciones para realizar vuelos de rescate de emergencia para quienes deseen salir del país.

La primera artista urbana de Afganistán, Shamsia Hassani, ha publicado su desgarradora respuesta a la llegada de los talibanes al poder.

Titulada Pesadilla, esta obra de arte muestra a los talibanes como figuras oscuras que emergen de las sombras.

Hassani, una refugiada afgana que regresó a su país en 2005, continúa publicando obras de arte en las que expresa sus temores a través de sus redes sociales.

Shamsia Hassani: Sitio web | Instagram

Todas las imágenes vía Shamsia Hassani.

Artículos relacionados :

Malala Yousafzai habla sobre el futuro que le depara a las mujeres en Afganistán

Estas fotografías de Afganistán en los años 60 muestran cómo era la vida antes de los talibanes

Artista transforma tanques abandonados en Kabul en coloridas obras de arte