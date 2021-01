Escucha sonidos relajantes de bosques de todo el mundo de forma gratuita

Las investigaciones han mostrado que pasar tiempo en la naturaleza es bueno para la salud. Una simple caminata por el bosque puede liberar el estrés y ayudarnos a pensar con mayor claridad. De hecho, en Japón, tienen un término para eso—shinrin-yoku, o “baño de bosque”. El nombre nace de la forma metafórica en la que uno se sumerge en la atmósfera del entorno, lo que significa experimentar el bosque a través de nuestros cinco sentidos. Desde simplemente mirar la belleza del paisaje hasta oler el aroma de los árboles, los bosques ofrecen una aventura sensorial completa. No obstante, uno de los beneficios más poderosos del bosque es cómo suena. Ahora, gracias a tree.fm, puedes escuchar los relajantes sonidos de la naturaleza desde la comodidad de tu casa.

Aunque nada se compara a estar en el bosque, la pandemia actual limita nuestro tiempo al aire libre. Es por eso que los creadores de tree.fm comenzaron a recopilar sonidos reales de los bosques y a subirlos en línea. “La gente de todo el mundo grabó los sonidos de sus bosques, con lo que puedes escapar a la naturaleza mientras estás encerrado o no puedes viajar”, dicen. “Usa este sitio para relajarte, meditar o hacer shinrin-yoku digital”.

Desde la Selva Negra en Alemania hasta Kotori no Mori (bosque para pájaros) en Japón, hay cientos de paisajes sonoros que puedes escuchar cuando quieras. Cada grabación es compartida por la persona que la grabó y cargó en la biblioteca de sonido de código abierto Sounds of the Forest. Tree.fm integró la colección en un sitio web fácil de usar, donde los usuarios pueden hacer clic en tantos bosques como deseen. Serás transportado instantáneamente a escenarios tranquilos, llenos de cantos de pájaros y el sonido del viento susurrando a través de las ramas.

Tree.fm también colaboró con Ecosia, un motor de búsqueda que dona al menos el 80% de sus ganancias a organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en la reforestación. Solo haz click en el botón “plantar algunos árboles” para ser llevado al sitio de Ecosia, donde puedes elegir la causa de reforestación que más te llame la atención. “¿Por qué no ayudar a hacer crecer lo que nos mantiene vivos?” Pregunta Tree.fm. “Los incendios forestales, los gobiernos y las corporaciones siguen destruyendo nuestros bosques. Nuestros nietos deberían tener árboles que puedan trepar. Así que tomemos cartas en el asunto”.

¿Listo para relajarte? Vista tree.fm haciendo clic aquí.

Escucha sonidos de bosques reales alrededor del mundo con esta biblioteca gratuita llamada tree.fm.

Tree.fm: Sitio web

h/t: [Life Hacker]

Todas las imágenes vía Tree.fm.

