La atleta estadounidense Sunisa Lee se lleva la medalla de oro en gimnasia olímpica

En un momento que pasará a la historia, la gimnasta estadounidense Sunisa (Suni) Lee se llevó la medalla de oro olímpica en la final individual de gimnasia femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La joven de 18 años originaria de Minnesota estaba preparada para ganar después de que su compañera de equipo Simone Biles—la favorita para ganar—se retirara de la competencia para cuidar de su salud mental.

La victoria de Lee es el quinto oro olímpico consecutivo para Estados Unidos en la prueba individual all-around. “Estaba nerviosa, pero hice lo mejor que pude, y estoy muy orgullosa de mí misma”, dijo Lee a los periodistas. “Es una locura. Nunca pensé que estaría aquí”.

Cuando Biles abandonó la prueba, Lee se dio cuenta de que la medalla de oro estaba a su alcance, pero trató de no pensar en esa posibilidad y se enfocó en dar lo mejor de sí misma. “Durante toda la temporada he sido la segunda después de ella. Así que me limité a hacer lo que mejor se me da; no pensé en ello, porque sabía que me pondría nerviosa”.

Lee es una gimnasta excepcional y es conocida por sus increíbles rutinas de barras asimétricas. Se lució en esta parte de la prueba, y venció a todas las demás competidoras al realizar una rutina con el mayor grado de dificultad. “Me dije a mí misma que tenía que hacer lo que normalmente hago, porque cuando lo pensaba demasiado, no hacía tan bien mi rutina de barras”, explicó. “Esta semana no ha sido fácil en las barras, pero me tranquilicé y me mantuve concentrada”.

Crowd reacts as Suni Lee wins gold In the all around #TokyoOlympics

Los seguidores de Lee están extasiados por su victoria. No solo es la quinta estadounidense que gana una medalla de oro en la modalidad individual, sino que es la primera estadounidense de etnia hmong que forma parte del equipo olímpico de Estados Unidos. Su familia y sus fans la vieron ganar el oro y filmaron su muy feliz reacción ante su victoria.

¿Y qué dijo Biles al respecto? “¡¡¡Qué bien lo hiciste!!!”, le escribió a Lee en una publicación en Instagram. “¡¡¡MIREN A SU CAMPEONA OLÍMPICA!!! ¡Estoy muy muy orgullosa de ti!”.

Simone Biles, compañera de equipo de Lee, estaba muy emocionada con su victoria:

