Esta instalación hecha de pasto explora la naturaleza de las despedidas

Al final de una fiesta, muchos buscan la mejor manera de huir sin que nadie lo note. En el mundo angloparlante, irse sin despedirse es conocido como “French exit” o “salida a la francesa”. El artista Tadao Cern, quien reside en Lituania, está muy familiarizado con este tipo de escape, ya que se considera a sí mismo como un introvertido. “No puedo soportar la atención que recibes una vez que dices que tienes que irte”, le dice el artista a My Modern Met. “Comienza un juego de ping pong en el que dices ‘tengo que irme' y otros responden ‘por favor, no te vayas'”. Su instalación más reciente, French Exit, está inspirada en su complicada relación con las despedidas, e imagina cómo sería decirle adiós a la Tierra.

Cern colgó pasto seco del techo de un recinto para crear una experiencia visual envolvente. Los visitantes caminan debajo de estas plantas, donde son invitados a reflexionar sobre las despedidas a corto y largo plazo que tienen que hacer en sus vidas (y lo que viene después). “La idea de crear composiciones con campos de hierba me vino a la mente porque la humanidad tiene un impulso constante de pensar en la extinción y las diferentes variantes de cómo serían los últimos días y cuál sería la razón de todo”, dice Cern.

“Traté de enfocarme más en el aspecto de lo que más nos perderíamos durante los últimos segundos antes de dejar este lugar”, continúa el artista. “Supongo, sería algo banal, como campos de trigo durante la puesta de sol… La banalidad es el resultado de un amor y afecto tan fuerte hacia algo/alguien que incluso te cansas. Y colgar todo en el techo crea una ilusión de flotar para el espectador, como si lo llevaran al cielo”. Dentro del campo hay secciones donde el césped ha sido aplastado para formar un círculo y un sendero en línea recta. Estos espacios dentro del campo le dan al espectador un lugar para contemplar el resplandor del pasto al revés.

“Los primeros bocetos de French Exit fueron creados muy poco antes de que nos azotara la pandemia de COVID”, explica Cern. “Poco más de medio año después me diagnosticaron un trastorno de depresión y ansiedad, algo que me golpeó muy fuerte y me hizo replantearme las nociones del proyecto y volver a ellas. Todo partió de una idea y unos bocetos de eso, pero una vez que la pandemia termine, con suerte tendremos la oportunidad de contemplar nuestras despedidas en la realidad. Si es que existe tal cosa”.

Sigue leyendo para ver más imágenes de French Exit, y sigue al artista en Instagram para estar al día con sus más recientes proyectos.

El artista Tadao Cern creó un campo de pasto seco en el techo de un recinto para explorar cómo sería despedirse del mundo terrenal.

La instalación se titula French Exit y anima al espectador a contemplar las despedidas, tanto a corto como a largo plazo.

My Modern Met obtuvo permiso de Tadao Cern para reproducir estas imágenes.

