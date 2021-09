Niños afganos protestan en redes sociales contra los talibanes que prohíben a las niñas ir a la escuela

The Taliban have prohibited girls from secondary school in Afghanistan. In solidarity, many boys have been refusing to go to school themselves. “We don’t go to school without our sisters”, reads this sign. pic.twitter.com/BY2RXBFJdk

Ahora que los talibanes han tomado el control de Afganistán, este grupo extremista ha impuesto un nuevo ministerio de educación. Con ello, los niños de secundaria ya pueden volver a la escuela, pero el grupo no menciona nada sobre si las niñas de la misma edad podrán regresar a clases. En respuesta a este claro intento por impedir que las niñas vayan a la escuela, los jóvenes han protestado contra esta decisión en las redes sociales.

En las fotos, los niños sostienen letreros sobre el trato injusto que reciben las niñas bajo el gobierno de los talibanes. Una de las frases más populares, que desde entonces se ha convertido en un hashtag de la causa, es: “No iremos a la escuela sin nuestras hermanas”.

Muchos niños en Kabul también han mostrado su solidaridad faltando a la escuela. “No fui a la escuela hoy para mostrar mi desacuerdo con los talibanes y para protestar contra el que prohiban que las niñas fueran a la escuela”, dijo un estudiante llamado Rohullah. “Las mujeres constituyen la mitad de la sociedad. Esto demuestra que los talibanes no han cambiado. No me presentaré a la escuela hasta que las escuelas de niñas también estén abiertas”.

Después de tomar el poder en agosto, los líderes talibanes prometieron apoyar la educación de las mujeres, aunque tendría que ser en espacios separados por género. Sin embargo, ahora hay informes de mujeres que han sido obligadas a quedarse en casa; solo las que ocupan puestos que no pueden ser reemplazados por hombres pueden seguir trabajando.

Muchas mujeres y niñas han huido del país para poder continuar con su trabajo y educación. Algunas han tenido suerte, como es el caso de muchas integrantes del equipo femenil de robótica, quienes han escapado a México.

Taliban has banned girls from secondary education in Afghanistan. Meanwhile, this brave young Afghan boys have joined a campaign: #WithoutMySisterIwillNotGoToSchool.

These are the people who're taking enormous risks for change. #بدون_خواهرم_مکتب_نمیرم pic.twitter.com/o6qocRXauk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 18, 2021