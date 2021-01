Retratos de personas escurriendo pintura llaman a una visión racial no binaria [Entrevista]

Ya sea que esté produciendo fotografías para campañas publicitarias, capturando instantáneas dinámicas o dando vida a imágenes conceptuales, el fotógrafo californiano Tim Tadder siempre encuentra la manera de llamar la atención del espectador con composiciones únicas. Su última serie de fotografías impactantes, titulada Black is a Color, no es la excepción.

Con pinturas de colores intensos escurriendo sobre los sujetos—de manera que casi parecen derretirse—, las fotografías resaltan la belleza y el resultado de la mezcla de todos estos colores. En última instancia, Tadder espera llamar la atención sobre la complejidad de la experiencia humana, especialmente la de las personas de color. “Black is a color exige que miremos más allá del tono de la piel y hacia humanos hermosos e infinitamente complejos”, declara el artista.

Tuvimos la oportunidad de charlar con Tadder sobre su nueva serie Black is a Color y el concepto e inspiración detrás de su trabajo. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Qué inspiró el concepto detrás de Black is a Color?

Black is a Color ejemplifica el fuerte deseo de unidad en un momento sin precedentes en nuestra nación. Cuando los colores primarios se mezclan en partes iguales, el resultado final es el negro. Durante este complejo proceso, un despliegue imperial de tonos aparece en el remolino para reflejar la poderosa estructura y emoción de los sujetos.

En realidad, la inspiración llegó en un momento crucial para la unidad de la nación. Espero que esta colección fomente la empatía, la unidad y una visión no binaria de la raza. Black is a Color nos desafía a ver el perfil del pasado y prever la belleza que es capaz de elevar la experiencia humana.

¿Cómo encontraste a los sujetos para estas fotografías y cómo fue trabajar con ellos?

Este concepto es idiosincrásico porque estábamos buscando capturar modelos con cabezas completamente libres de cabello. Utilizamos las redes sociales y agencias de casting en Los Ángeles para encontrar a los modelos. Cultivamos relaciones con ellos y los ayudamos a sentirse cómodos con el proceso de vertido de pintura.

La sinergia fue excelente y los modelos actuaron con verdadero profesionalismo, independientemente del hecho de que no pudieron hablar ni abrir los ojos durante este proceso. En última instancia, intento hablar a la humanidad en lugar de a un individuo, y eso es lo que se obtiene cuando se incluyen características tan simples como solo la cabeza y los ojos del sujeto.

¿Puedes describir su proceso y todos los diferentes componentes que se utilizaron para dar vida a esta serie?

El proceso de este concepto requirió numerosos intentos antes de hacerlo bien. Experimentamos con una gran cantidad de diferentes viscosidades de pintura y técnicas de dilución, y eso creó algunos colores hermosos por casualidad que realmente mejoraron el proceso. Descubrimos a medida que avanzábamos y mejoramos a medida que ejecutamos el concepto cada vez más.

Los colores específicos que incorporé brindan viveza, audacia y un esquema de color de arte contemporáneo para despertar el interés de los demás y, en última instancia, provocar una respuesta. Los colores son muy metódicos y deliberados.

¿Encontraste o aprendiste algo inesperado mientras trabajabas en este proyecto?

Cuando experimenté por primera vez con esta serie, exploré la pintura en relación con las próximas elecciones. Después de la sesión, sentí que no identificaba completamente lo que estaba tratando de interpretar, y luego exploré la serie en profundidad y comencé a ver que la historia cobraba vida, así que persistí y seguí trabajando para lograrlo. Al final, comencé este proyecto para ver qué se materializaba, y decidí explorar esto hasta que realmente descubrí la forma en que quería retratar la serie.

En el apogeo del movimiento BLM y después de George Floyd, había hablado sobre el asalto a las libertades y la división, pero no había creado nada que hablara de cómo me sentía sobre el racismo sistémico y la injusticia social, o la forma en que la sociedad percibe la raza como una raíz binaria. Quería explorar una forma no literal y poco convencional de compartir con la gente un punto de vista diferente. Una vista que ilustra audazmente una parte de lo que se pierde con un enfoque binario de la raza.

¿Cómo encaja Black is a Color cuando se yuxtapone con tus otros trabajos?

Esta serie es una trilogía involuntaria que se complementa con mis proyectos Nothing to See y United States of Purple incorporando sujetos sin cabello como piezas altamente conceptuales de mi trabajo. Este se ha convertido en el marco detrás de mi arte. Desde ese punto de vista, siempre veo a los sujetos sin cabello como representativos de la humanidad, y quiero despojarlos de la forma más simplista absoluta para que los sujetos en el arte representen a la humanidad, no solo a la persona en la imagen. Las imágenes no son retratos sino representaciones gráficas del concepto.

¿Qué esperas que los espectadores se lleven de estas imágenes?

La belleza del arte es su propia experiencia individual. Creo que estas imágenes tocarán a las personas en muchos aspectos diferentes, no solo en uno. Espero que los espectadores vean la belleza y la forma humana cruda que crea una emoción poderosa para las generaciones futuras.

¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

¡Vienen cosas nuevas! Estén al pendiente.

My Modern Met obtuvo permiso de Tim Tadder para reproducir estas imágenes.

