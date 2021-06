Estos tres gorilas de espalda plateada protegen a un grupo de 22 gorilas hembras

Los gorilas de montaña de espalda plateada son criaturas poderosas. Por lo general, un macho adulto lidera un clan de hembras y gorilas jóvenes. Los machos sin un grupo de hembras viajan solos o forman pequeñas comunidades juntos. Es poco común que estos grupos familiares tengan varios machos adultos; sin embargo, un grupo en particular en Ruanda es un gran ejemplo de amor fraternal. Este clan es dirigido por el macho alfa Musilikale, pero sus dos leales hermanos adultos, Icumbi y Turakomeje, permanecen a su lado para ayudar a mantener a la familia a salvo. Estudiados y protegidos por el Dian Fossey Gorilla Fund, estos hermanos han capturado corazones con sus travesuras.

El Dian Fossey Gorilla Fund fue creado en 1967 por Dian Fossey. Esta organización se dedica a la conservación a través de la investigación, la formación de conservacionistas locales y la creación de vínculos con las comunidades locales. Sus miembros protegen a los gorilas de montaña en Ruanda y a los gorilas orientales en la República Democrática del Congo. Ambas especies están en grave peligro de extinción, por lo que la organización tiene rastreadores e investigadores que siguen a los grupos de gorilas todos los días. Estos esfuerzos de protección requieren mucho trabajo pero son efectivos. Los gorilas de montaña están acostumbrados a la presencia humana, lo que permite a los investigadores observar mejor sus interacciones sociales. Sin embargo, los gorilas orientales de llanura deben ser seguidos a distancia.

Los rastreadores y observadores que siguen a las familias de gorilas de montaña han capturado muchas imágenes dulces de estas criaturas sociales. En la familia de Musilikale, los tres hermanos conviven con 22 gorilas hembras. Icumbi y Turakomeje ayudan a su hermano a proteger al grupo mientras viaja en busca de alimento y áreas de nidificación. Estos dos están particularmente unidos, informan los investigadores. Ellos toman la siesta y juegan juntos a pesar de que todos son adultos. Mientras tanto, su hermano Musilikale lidera su grupo de hembras, al que defenderá con su vida si es necesario. Los gorilas machos pueden ser padres dulces: juegan con los más pequeños e incluso los dejan dormir en sus nidos si algo le sucede a su madre.

Desafortunadamente, los gorilas corren peligro. La población de gorilas de la montaña está en peligro y se cree que quedan poco más de 1,000 individuos. Además, los cazadores furtivos, la pérdida de su hábitat y el que pueden tropezar con trampas colocadas para otros animales hace su existencia aún más difícil. Los gorilas orientales de llanura están en peligro crítico ya que su población pequeña y prácticamente desconocida. La pérdida de su hábitat y la extrema vulnerabilidad a la caza furtiva son solo algunas de las amenazas que enfrenta la especie. Apoyar el Dian Fossey Gorilla Fund es una forma de ayudar a luchar por estas majestuosas criaturas. En la actualidad, la organización está construyendo un nuevo campus en Ruanda para ampliar su trabajo. Los amantes de los animales también pueden adoptar un gorila eligiendo su favorito entre varios bebés y adultos. Los adoptantes recibirán imágenes especiales de su dulce nuevo amigo y tendrán la satisfacción de ayudar a proteger a esta especie tan vulnerable.

🚨 SWIPE to see more 🚨 Update on the gorillas: Ucumbi and Turakomeje are probably the most bonded silverback brothers that we monitor! Even as adults, they still like to play! After a good nap, we caught them wrestling!

📸: Thadee Muhire pic.twitter.com/eknqgVkEXL

— Dian Fossey Gorilla Fund (@SavingGorillas) May 22, 2021