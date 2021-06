La Unión Europea prohibirá los plásticos de un solo uso a partir del 3 de julio de 2021.

La omnipresencia de los desechos plásticos es uno de los principales problemas de nuestro planeta. Entre los factores que contribuyen a esto están los plástico de un solo uso, como cubiertos, globos, bolsas de plástico y envolturas. Estos objetos son lo suficientemente pequeños para ser tragados por los animales marinos y su proceso de descomposición es lento. Un popote (o pajita) puede estar en el océano por 200 años, mientras que un vaso de plástico puede tardar hasta 450 años en desaparecer. Para ayudar a combatir este problema, la Unión Europea prohibirá ciertos plásticos comunes de un solo uso a partir del 3 de julio de 2021.

La prohibición fue propuesta en 2018 y decidida por líderes de la EU en 2019. Conocida como directiva sobre plásticos de un solo uso, la prohibición “combate los 10 artículos de plástico de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en las playas de Europa y promueve alternativas sostenibles”. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos por una “Europa Cero Residuos” y la visión de una economía circular. Lugares como restaurantes han sido advertidos y el cambio a opciones reutilizables o biodegradables entrará en vigencia el próximo mes.

¿Qué sucederá cuando los plásticos de un solo uso sean (eventualmente) cosa del pasado? Los diseñadores Kai Linke y Peter Eckart, junto con el curador Thomas A. Geisler han creado una exhibición titulada Spoon Archaeology Exhibition. La muestra es la contribución de Alemania a la Bienal de Diseño de Londres 2021. Esta exhibición busca examinar el papel del diseño en la cultura y los residuos. Los diseñadores han recolectado cubiertos desechables producidos en masa de varios materiales, formas y colores. Estas piezas serán presentados como objetos arqueológicos de estudio, de forma muy parecida las exhibiciones encontrarías en un Museo de Historia Natural. Definitivamente, Europa busca que las cucharas de plástico desaparezcan como los dinosaurios.

Si quieres saber más sobre cómo reducir tu uso de plásticos, echa un vistazo a estos consejos de The New York Times. My Modern Met también tiene una lista de elegantes productos ecológicos que te ayudarán a decirle adiós a los plásticos de un solo uso.

La Unión Europea prohibirá los plásticos de un solo uso a partir del 3 de julio de 2021.

Un cambio a alternativas reutilizables hará que las cucharas de plástico sean cosa del pasado, o eso sugiere una exhibición de diseño llamada Spoon Archaeology Exhibition.

