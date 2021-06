Una introducción a la gentrificación climática y el aumento de precios que traerá consigo

El cambio climático es un término común que se usa para referirse a “un cambio en los patrones climáticos globales o regionales”. A menudo se utiliza junto con el efecto invernadero y el aumento del nivel del mar. No obstante, hay otro término en el sector de la cultura ecológica: la gentrificación climática. Pero ¿qué es la gentrificación climática? La gentrificación es la transformación de un área urbana pobre a medida que las personas adineradas y las empresas comienzan a mudarse ahí. Es considerado un cambio negativo, ya que los vecindarios a menudo pierden su carácter y los servicios o las empresas buscan cubrir las necesidades de los nuevos residentes con dinero, en lugar de dedicarse las personas a las que atendían antes. El peor y más citado temor en torno a la gentrificación es que los residentes de bajos ingresos (y, desproporcionadamente, las personas de las minorías) acaban por ser desplazados y deben dejar sus hogares al no poder pagar una renta ahí. La gentrificación climática es simplemente el mismo proceso motivado por los efectos del cambio climático y la necesidad de vivir en un lugar de bajo riesgo; es decir, que esté a salvo del aumento del nivel del mar u otras catástrofes, como los incendios forestales.

Es importante entender que la gentrificación climática no es el acto de mudarse debido al clima; es el proceso en el que a las personas ya no les alcanza el dinero para vivir en su vecindario a medida que los precios de los bienes raíces y el mantenimiento suben y suben. El cambio climático ya está afectando la tierra y los inmuebles. A medida que nos enfrentemos a condiciones climáticas más extremas y frecuentes, este efecto solo se volverá más drástico. Las áreas que están cerca del agua u otros lugares que se ven afectados por el clima se volverán más costosas para vivir. La gente tiene que pensar más en gastos como los seguros y el aumento de impuestos para mitigar los costos de proteger y reparar sus propiedades. Las zonas más seguras también aumentarán de valor. Ejemplos de estas predicciones ya están ocurriendo en todo el mundo. En este artículo, cubrimos los tipos y expectativas de gentrificación climática y desglosamos algunos ejemplos reales para ayudarte a comprender los desafíos que enfrentan nuestras comunidades.

Definición de gentrificación climática

Jesse Keenan, Thomas Hill y Anurag Gumber son investigadores de la Escuela de Diseño de Harvard, y son los creadores del término “gentrificación climática”. Ellos creen que, aunque el clima siempre ha influido en el sector inmobiliario, su efecto será mucho más significativo en la próxima década. Keenan explica que “las propiedades de mayor elevación valen esencialmente más ahora, y cada vez más valdrán más en el futuro. La población, incluyendo la inversión inmobiliaria especulativa, se densificará en estas áreas de gran altura”. Aunque esta es la conclusión general, Keenan ha desarrollado una teoría más específica de tres “vías” en las que el clima forzará la gentrificación y desplazará a las comunidades.

Tres vías hacia la gentrificación climática

Vía de inversión superior

Las áreas que sufrirán menos efectos de las condiciones climáticas ganarán valor a medida que las personas huyan de sus comunidades de alto riesgo en busca de un entorno más seguro. Esto puede suceder cuando las comunidades ricas en los frentes marítimos busquen una propiedad más segura y confiable o cuando los incendios se vuelvan más frecuentes en áreas cálidas y secas. La demanda de estas propiedades aumentará los precios inmobiliarios. Este aumento de precio puede gentrificar las áreas de bajo riesgo.

Vía de carga de costos

Por otro lado, las áreas de alto riesgo, como las más propensas a huracanes, inundaciones o incendios forestales, se vuelven tan caras de mantener o asegurar que nadie más que los muy ricos puede permitirse vivir ahí. Esta es la situación opuesta a la primera vía de Keenan, pero generalmente tiene el mismo resultado. A medida que las áreas diversas y de ingresos mixtos aumenten de precio, los residentes de bajos ingresos se verán afectados y comenzarán a mudarse a áreas de bajo riesgo.

Vía de inversión en resiliencia

El último camino sugiere que los gobiernos invertirán en métodos e infraestructura de resiliencia. La tierra que esté protegida contra los efectos del cambio climático se volverá mucho más valiosa. Esto tiene un efecto similar al de la primera vía, lo que significa que las poblaciones existentes que no podrán pagar los costos crecientes serán desplazadas de esa área. Esto es especialmente problemático, ya que estas inversiones probablemente se planearán para servir a toda la comunidad existente, pero la nueva infraestructura cambiará la estructura misma del vecindario.

Gentrificación climática en Miami

A medida que la gentrificación climática se ha vuelto un término más común y es entendido como un factor que enfrentan nuestras ciudades, Little Haiti se ha convertido en su ejemplo más representativo. Esto se debe en parte al estudio de investigación de la Escuela de Diseño de Harvard que cubrió Miami y destacó al barrio de Little Haiti como un futuro sitio de gentrificación climática, aunque es conocida como un área de Florida en desarrollo que lucha por sobrevivir.

Las proyecciones de futuras inundaciones del condado de Miami-Dade sugieren que el nivel del mar aumentará dos metros para el año 2100, causando el desplazamiento de 800,000 personas, o casi un tercio de la población. Esto provocará una gran migración, muchas de las cuales poseerán o alquilaron las propiedades frente al mar (más caras) y elevarían los precios de las tierras más altas. Muchos creen que Little Haití es el más propenso a aburguesarse o gentrificarse cuando esto suceda.

Little Haiti ya está sintiendo los efectos del aumento de los precios inmobiliarios. Los centros comunitarios, las escuelas y otros servicios necesarios de Little Haiti se han visto obligados a trasladar sus sedes en cuanto han perdido la capacidad de pagar sus rentas. Magic City, un desarrollo de alto nivel de mil millones de dólares, está planeado para las afueras de Little Haiti y sus nuevos apartamentos y edificios traerán una nueva multitud a la comunidad. Las personas que viven actualmente en Little Haití temen que una vez que ya no puedan pagar sus rentas, tendrán que mudarse lejos de su comunidad para poder tener en dónde vivir.

Little Haiti es solo un ejemplo de la amenaza de la gentrificación climática. Desafortunadamente, podemos esperar ver más desplazamiento e inequidad a medida que empeoren el clima y las inundaciones. Estudiar estos eventos puede ser el primer paso para comprender por qué ocurren e implementar cambios en las políticas para abordarlos.

