Un wapití que llevaba dos años con una llanta atorada en el cuello por fin es liberado

Hoy en día, es muy común escuchar historias de animales marinos que se han quedado atorados entre desechos plásticos. Tristemente, esto también ocurre cuando los animales terrestres se encuentran objetos hechos por el hombre en sus hábitats. En Colorado, Estados Unidos, un wapití joven pasó dos años con una llanta de hule alrededor de su cuello hasta que fue liberado por agentes de protección de vida silvestre.

No sabemos cómo el wapití de cuatro años y medio acabó con un neumático atascado alrededor de su cuello, pero era fundamental quitarlo lo antes posible. El ciervo fue visto por primera vez en 2019, cuando los oficiales de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) estaban llevando a cabo un estudio de la población de borregos cimarrones de las Montañas Rocosas y cabras montesas en el Monte Evans Wilderness. Los agentes se propusieron encontrar al wapití para retirar la llanta de su cuello, pero no fue una tarea fácil.

“Al estar en la naturaleza, no esperábamos realmente poder encontrar al wapití simplemente por su proximidad o distancia de la civilización”, dijo el oficial de CPW Scott Murdoch en un comunicado de prensa. “Es más difícil llegar a ellos cuanto más lejos están y, por lo general, cuanto más lejos están estos alces de la gente, más salvajes son. Eso sin duda fue cierto el último par de años; este alce era difícil de encontrar, y era aún más difícil acercarse a él”.

Desde ese avistamiento inicial en 2019, el wapití había sido captado numerosas veces en las cámaras de rastreo, todavía cargando con el neumático. Aunque la llanta no parecía obstaculizar la capacidad del wapití para comer o beber, los agentes de protección de vida silvestre temían que el animal se quedara enredado en los árboles, en vallas o incluso en las astas de otro wapití. No fue hasta este año, cuando el wapití y su manada se desplazaron hacia zonas residenciales, que finalmente pudo ser localizado por los agentes.

El sábado 9 de octubre (tras cuatro intentos fallidos esa misma semana) Murdoch y el oficial de la CPW Dawson Swanson tranquilizaron con seguridad al animal de 270 kilos, le cortaron la cornamenta y le quitaron el neumático. “No fue fácil, desde luego. Tuvimos que moverlo con precisión para sacarlo porque no pudimos cortar el acero del talón del neumático”, recuerda Murdoch. “Hubiéramos preferido cortar el neumático y dejar la cornamenta para su actividad de celo, pero la situación era dinámica y teníamos que quitar la llanta como fuera”. Afortunadamente, el wapití tendrá una nueva cornamenta en primavera.

Swanson y Murdoch calculan que el alce perdió 15 kilos de peso con la retirada del neumático, ya que estaba lleno de unos 9 kilos de restos. A pesar de cargar con la pesada llanta durante dos años, el alce estaba en un estado sorprendentemente bueno, y pudo levantarse en poco tiempo. “El pelo estaba un poco rozado. Había una pequeña herida abierta del tamaño de una moneda de cinco o 25 centavos de dólar, pero aparte de eso tenía muy buen aspecto”, dice Murdoch. “La verdad es que me sorprendió ver lo bien que estaba”.

La historia de este wapití es un recordatorio de que, si vives cerca de vida silvestre, es muy importante mantener objetos como neumáticos, redes y cuerdas de ropa fuera del alcance de los animales vulnerables.

Mira un video del rescate del wapití a continuación.

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021

We first learned of this elk with a tire around its neck in July 2019 when wildlife officer Jared Lamb saw it during a survey near Mount Evans. In this video, wildlife officer Scott Murdoch discusses the situation & what it would take to remove the tire.https://t.co/Frwi3kaXlc pic.twitter.com/xRrZ9nNChw — CPW NE Region (@CPW_NE) August 14, 2020

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday. Story: https://t.co/WHfkfPuAck 📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021

