Mira a un alegre zorro jugar con la escarcha del pasto por primera vez

Aunque te suenen a animales de bosque, muchos zorros viven en las grandes ciudades del mundo. No obstante, a pesar de ser muy comunes en ciertas regiones pobladas, suele ser difícil ver uno en persona. En Londres, un zorro rojo en particular parece sentirse muy cómodo en el entorno urbano. El escritor Scott K. Andrews recientemente compartió un video de un tierno zorrito que visita su jardín a menudo. En él podemos ver al zorro divirtiéndose con la escarcha del pasto por primera vez.

A menudo son las pequeñas cosas de la vida las que nos dan alegría, y si este zorro pudiera hablar, estaría de acuerdo. El zorrito aparece saltando alegremente y rodando sobre el crujiente pasto congelado. Suponemos que la textura y lo frío del jardín crea una sensación placentera en sus patas y pelaje. La feliz criatura está tan absorta en explorar el terreno helado, que no parece importarle tener público y mucho menos que lo estén grabando. Andrews acompañó el video con el mensaje: “El joven zorro que suele visitar nuestro jardín estuvo encantado de encontrarse con su primera escharcha ayer, y con la hierba inesperadamente crujiente”.

Mira el adorable momento en el video a continuación.

El escritor Scott K. Andrews compartió un tierno video de un zorro disfrutando de la escarcha en el césped en su jardín.

The young fox who hangs out in our garden was delighted by encountering its first frost yesterday, and the unexpectedly crunchy grass. @hourlyFox pic.twitter.com/V5TtZYbDld — Scott K. Andrews (@ScottKAndrews) November 4, 2021

El joven zorro que suele visitar nuestro jardín estuvo encantado de encontrarse con su primera escharcha ayer, y con la hierba inesperadamente crujiente.

El tuit de Andrews incitó a otros en línea a compartir videos y fotos de los zorros en sus propios patios traseros.

Meanwhile, the fox in our garden is eating a dead rat. As interesting, but also less cute. pic.twitter.com/rpvEkFYiEw — Sophie (@Sophie_L_L) November 5, 2021

Mientras tanto, el zorro de nuestro jardín se come una rata muerta. Igual de interesante, pero también menos lindo.

I had a family of foxes living in my shed a few months ago. They've grown up and left home now, they never call, not even a WhatsApp message. pic.twitter.com/gWDCqmYt31 — Terry Two Hoovers 💙 (@TerryTwoHoovers) November 6, 2021

Hace unos meses tenía una familia de zorros viviendo en mi cobertizo. Crecieron y se fueron de casa, nunca llaman, ni siquiera un mensaje de WhatsApp.

I woke up to this scene one spring about 7 years ago, mum and dad were in the den on the other side of the fence. The cubs dug their way into my garden so they could play on the grass 😄 pic.twitter.com/7XLp2pJ2Q0 — Matt Ingall (@yorkshire_mat) November 6, 2021

Me desperté con esta escena una primavera hace unos 7 años, mamá y papá estaban en el estudio al otro lado de la cerca. Los cachorros cavaron hasta mi jardín para poder jugar en la hierba.

Scott K. Andrews: Sitio web | Twitter

Todas las imágenes vía Scott K. Andrews.

