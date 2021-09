Découvrez Les Photos Éblouissantes Des Gagnants Du Astronomy Photographer of the Year Contest

Une photographie de l'éclipse solaire annulaire prise au Tibet a reçu le premier prix lors du prestigieux concours Astronomy Photographer of the Year de l'Observatoire royal de Greenwich. Le photographe chinois Shuchang Dong a remporté le prix lors de la 13e édition du concours, qui célèbre l'art de l'astrophotographie.

“Puissante, dramatique et profonde dans sa simplicité”, a déclaré le juge du concours Jon Culshaw. “Cette image attire constamment le regard vers elle, loin de toutes les autres. Comme une image dans des millions d'années, lorsque la Lune se sera suffisamment éloignée de la Terre. Les éclipses solaires totales n’existeront plus et seules les annulaires resteront. L'excellence technique de ce cliché, ainsi que sa beauté austère, ont impressionné les astrophotographes parmi les juges.”

La photo gagnante n'est qu'une des nombreuses images incroyables du concours. Les astrophotographes du monde entier ont une fois de plus fait de leur mieux et ont soumis des images mémorables. Cela comprend un regard coloré sur la nébuleuse californienne par le photographe britannique Terry Hancock, qui a été capturé au cours de sept nuits. Un autre gagnant mémorable, cette fois dans la catégorie Skyscape, a été pris par le photographe américain Jeffrey Lovelace. Sa composition d'un croissant de lune au-dessus des dunes de sable de la Vallée de la Mort est une vue fascinante et tranquille du désert.

Les lauréats verront leur travail exposé dans l'exposition Astronomy Photographer of the Year 13 au National Maritime Museum de Greenwich. L’exposition s'ouvre au public le 18 septembre 2021. Les lauréats de cette année, les candidatures présélectionnées et une sélection des lauréats précédents seront également publiés par Collins dans le livre officiel du concours, disponible en pré-commande exclusivement dans les boutiques Royal Museums Greenwich et en ligne, et en vente dans toutes les librairies du Royaume-Uni à partir du 30 septembre 2021.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos du Royal Observatory Greenwich.