Cette Photographe a Passé 10 Ans À Capturer 48 Superbes Couleurs De La Lune

L'institutrice italienne Marcella Pace a toujours eu une passion pour l'astronomie. Cela l'a amenée à poursuivre l'astrophotographie et, au fil des ans, elle a vu son travail sélectionné par la NASA comme Astronomy Photo of the Day (photo d'astronomie du jour) et a été présélectionnée dans le prestigieux Astronomy Photographer of the Year Awards. Son image de 48 lunes colorées lui a notamment valu beaucoup d'attention. L'œuvre rassemble 10 ans d'images et présente un véritable plaisir pour les yeux.

“Pendant le confinement, j'ai passé pas mal de temps à la maison, j'ai donc eu beaucoup de temps à consacrer à faire un retour en arrière sur mes anciennes images”, a déclaré Pace à My Modern Met. “En repensant à mes photos, j'ai décidé de sélectionner toutes les pleines lunes que j'avais photographiées depuis que j'ai commencé à utiliser un appareil photo numérique. J'ai choisi les 48 plus colorées, celles prises lorsque la lune se levait ou se couchait ou lorsque la diffusion atmosphérique provoquait une couleur intéressante.”

Ainsi, alors que la composition finale affiche un travail effectué sur 10 ans, Pace prend soin de noter que photographier autant de couleurs de la lune ne prend pas si longtemps. En effet, sur une photographie récente prise au lever de la lune, il est possible de voir toutes les différentes couleurs qu'elle prend au fur et à mesure qu'elle remonte les différentes couches de l'atmosphère.

Alors que de nombreuses photographies de Pace ont reçu des éloges, sa composition colorée a, en particulier, connu un énorme succès. Après avoir été sélectionnée comme NASA Astronomy Photo of the Day en novembre 2020, elle continue de faire le tour d'Internet. “Il y a quelque chose de magnétique dans la photo et je reçois des compliments quotidiens du monde entier”, dit Pace. “C'est vraiment important pour moi que cette photo porte un message de respect pour toutes les formes de vie. C'est un chemin qui n'est pas un cercle avec l'homme au centre, mais une spirale qui évolue constamment.”

Marcella Pace nous montre comment la Lune peut changer de couleur, même au cours d'une journée pendant le lever de lune.

Elle a également mis en exergue un regard similaire sur les couleurs du soleil.

Marcella Pace : Site Web

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Marcella Pace.