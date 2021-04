Eté 2019, un lycéen de 17 ans du nom de Wolf Cukier arrive au Goddard Space Flight Center de la NASA pour son premier jour de stage, prêt pour un été studieux. On le charge d’examiner les données recueillies par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), qui recherche des systèmes avec deux étoiles dans l’univers. À peine trois jours après son entrée en fonction, l’adolescent repère une anomalie dans les données d’un système qui indiquait la présence d’une planète jusqu’alors inconnue. Un an et demi plus tard, la NASA a publié ce qu’elle sait de cette planète nouvellement découverte appelée TOI-1338 b.

TOI-1338 b est considéré comme une exoplanète gazeuse semblable à Neptune, environ 6,9 fois plus grande que la Terre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire. Cet exemple se trouve à 1317 années-lumière de la Terre et orbite autour de ses deux étoiles environ tous les 95 jours. La découverte de planètes telles que TOI-1338 b est une fonction principale du TESS de la NASA. Le système documente les systèmes à deux étoiles pour suivre les variations de lumière. Appelée binaire à éclipse, une étoile peut parfois bloquer ou éclipser l’autre d’un point de vue ici sur Terre.

En étudiant les graphiques de ces interruptions de la lumière dans un système binaire à éclipse, avec une étoile plus grande que notre soleil et une autre étoile plus petite en orbite l’une autour de l’autre, Cukier a remarqué une anomalie qui ne pouvait être attribuée à la trajectoire de l’une ou l’autre des étoiles. L’anomalie a en effet été causée par la trajectoire de TOI-1338 b, qui est non périodique et semble irrégulière en raison du mouvement des étoiles.

Paul Hertz, directeur de la division d’astrophysique de la NASA, a déclaré à CBS News : “TESS a été conçu et lancé spécifiquement pour trouver des planètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles voisines.” Une fois que ce monde lointain a été soupçonné, la NASA a utilisé un système connu sous le nom d’Eleanor pour analyser beaucoup de données liées aux systèmes TOI-1338. Les résultats ont prouvé que les déviations dans la lumière des étoiles étaient en fait une planète plutôt que des astéroïdes aléatoires. TOI-1338 b rejoint une liste de plusieurs autres planètes circumbinaires (en orbite autour de deux étoiles) connues de la NASA. Beaucoup d’autres sont susceptibles d’être découverts alors que le TESS continue de suivre les fluctuations de la lumière des étoiles à travers l’univers.

La découverte de TOI-1338 b a certainement été un plus sur le dossier de candidature à l'université d’un adolescent brillant, mais la nouvelle planète a également fasciné Internet. Dans la représentation de la planète gazeuse par la NASA, les couleurs pastel de sa surface ont suscité de l’admiration pour la belle planète. Bien qu’on puisse prédire l’apparence d’une planète à l’aide de données sur sa composition et sa taille, il est impossible de photographier ou de voir une planète si loin en utilisant la technologie actuelle. Bien que nous sachions que TOI-1338 b est là, quelque part, à partir des données analysées par Cukier et la NASA, nous ne pouvons pour l'instant qu’ imaginer l’aspect de ce nouveau monde.

