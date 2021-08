Cette Créatrice de Bijoux Crée des Boucles d’Oreilles en Perles Colorées Inspirées d’Œuvres d’Art Célèbres

Avez-vous une œuvre d'art préférée de l'histoire? De la Nuit Étoiléede Van Gogh à la Joconde de Léonard de Vinci, de nombreux tableaux célèbres de notre passé continuent de fasciner les gens aujourd'hui. La créatrice de bijoux ukrainienne Hanna Hupalo (de Namystynky) est une artiste qui s'inspire de chefs-d'œuvre emblématiques. Elle fabrique à la main de belles boucles d'oreilles en perles qui vous permettent de porter vos œuvres d'art préférées.

Hupalo a commencé à fabriquer des bijoux avec sa sœur, Oksana, il y a environ huit ans, après qu'elles aient toutes deux obtenu leur diplôme d'une école d'art. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est rapidement transformé en leur propre petite entreprise; et aujourd'hui, la fabrication de bijoux en perles est le travail à temps plein d'Hupalo. Sa spécialité est ses boucles d'oreilles à franges inspirées de l'art et fabriquées à partir de perles colorées. Elle recrée des peintures célèbres en enfilant une perle à la fois, ce qui donne des images perlées qui ressemblent à des versions pixelisées des peintures dont elles s'inspirent.

La boutique en ligne d'Hupalo propose des boucles d'oreilles inspirées des Nymphéas de Claude Monet, des Tournesols de Van Gogh et des compositions géométriques de Mondrian. Chaque paire de boucles d'oreilles capture habilement les couleurs des motifs des tableaux. Et lorsqu'elles sont portées, les boucles d'oreilles se balancent avec les mouvements du porteur et attirent le regard des passants.

Découvrez les boucles d'oreilles inspirées de l'art de Hupalo ci-dessous et achetez votre propre paire via sa boutique Etsy.

La créatrice de bijoux Hanna Hupalo (de Namystynky) fabrique à la main de magnifiques boucles d'oreilles en perles inspirées d'œuvres d'art célèbres.

Chaque paire accrocheuse ressemble à une version pixelisée du tableau dont elle s'inspire.

Hanna Hupalo / Namystynky : Instagram | Etsy

Remerciements : [So Super Awesome]

