Voici 15 Peintures Impressionnistes Célèbres Qui Vous Feront Tomber Amoureux Du Style

La majeure partie de l'histoire de l'art peut être attribuée à la formation de différents mouvements artistiques. Du drame du baroque à l'émotion du romantisme, ces mouvements reflètent les perspectives de l'époque. Puis, dans les années 1870, un nouveau style révolutionnaire a émergé, appelé l'impressionnisme.

Mené par Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir, ce mouvement révolutionnaire allait à l'encontre des standards de la peinture de l'époque. Au lieu de rechercher le réalisme, les artistes impressionnistes ont mis l'accent sur la lumière, le mouvement et l'atmosphère dans leurs représentations de la vie quotidienne. En conséquence, leurs œuvres ont capturé des moments fugaces dans le temps.

Envie d'en savoir plus sur l'impressionnisme ? Poursuivez votre lecture pour voir une sélection de 15 peintures célèbres des maîtres de ce style emblématique du XIXe siècle.

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872

Claude Monet a exposé Impression, soleil levant dans la première exposition des impressionnistes, une exposition indépendante animée par des artistes parisiens d'avant-garde. Son style radical et son titre approprié ont suscité une vague de critiques négatives de la part des critiques d'art locaux.

“Ce sont des impressionnistes en ce qu'ils ne produisent pas un paysage, mais la sensation produite par le paysage”, écrit Jules Castagnary de Le Siècle. “Le mot lui-même est passé dans leur langage : dans le catalogue, le Soleil levant de Monet n'est pas appelé paysage, mais impression. Ainsi, ils quittent la réalité et entrent dans le royaume de l'idéalisme.”

En fin de compte, cependant, c'est ce tableau et ses critiques qui ont donné leur nom aux impressionnistes.

Berthe Morisot, Le Berceau, 1872

Berthe Morisot était l'une des trois grandes dames, ou « trois grandes femmes », de l'impressionnisme, aux côtés de Mary Cassatt et Marie Bracquemond. Le Berceau a été exposé aux côtés de Monet Impression, Soleil levant à la première exposition impressionniste de 1874, et a reçu des éloges pour sa « grâce féminine ».

Claude Monet, La Femme à l'ombrelle, 1875

La Femme à l'ombrelle représente la femme et le jeune fils de Monet au sommet d'une colline herbeuse à Argenteuil. Il utilise une gamme de coups de pinceau expressifs dans le ciel et sur le terrain pour créer une atmosphère venteuse. De même, le drapé de la robe blanche et volumineuse de sa femme et les bretelles de son bonnet rehaussent la fraîcheur du moment.

Edgar Degas, La Classe de danse, 1875

Alors que la plupart des impressionnistes représentaient des scènes extérieures, Edgar Degas préférait les sujets humains et les espaces intérieurs. En particulier, il a consacré une grande partie de sa carrière créative à capturer des artistes au travail, notamment des ballerines. La Classe de danse est l'une de ses premières incursions dans ce domaine.

“Les gens m'appellent le peintre des danseuses”, a déclaré Degas au marchand d'art parisien Ambroise Vollard. “Il ne leur est jamais venu à l'esprit que mon intérêt principal pour les danseurs réside dans le rendu du mouvement et la peinture de jolis vêtements.”

Edgar Degas, Place de la Concorde, 1875

Place de la Concorde représente l'artiste et mécène Ludovic-Napoléon Lepic avec ses filles et son chien sur une place publique à Paris. La grande quantité d'espace négatif, les figures recadrées et la composition inhabituelle suggèrent que Degas a été influencé par la photographie.

Edgar Degas, L’Absinthe, 1875–6

Par rapport à d'autres tableaux impressionnistes, et même à de nombreuses autres œuvres de Degas, L'Absinthe se distingue par sa palette de couleurs tamisées et ses sujets sombres. Il dépeint une femme et un homme à une table dans un bar, qui semblent tous deux visiblement abattus. Devant la femme se trouve un verre d'absinthe, qui était une boisson populaire à l'époque. Bien qu'il s'agisse d'un tableau controversé du vivant de Degas, il est depuis devenu important pour sa représentation d'une “impression” moins vue de la vie contemporaine.

Pierre-Auguste Renoir, Le Bal du moulin de la Galette, 1876

Pierre-Auguste Renoir crée le Bal du moulin de la Galette en 1876, alors que l'impressionnisme n'en est qu'à ses débuts. Il dépeint une foule de personnes en liesse comprenant des acteurs, des artistes, des critiques et des membres de la famille de Renoir au Moulin de la Galette original, une salle de danse en plein air à Montmartre. L'éclairage tacheté de soleil, les coups de pinceau délicats et les figures féminines sensuelles sont tous emblématiques du style de Renoir.

Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, 1877

La Gare Saint-Lazare est le premier de la série de 12 peintures de Monet basée à la gare Saint-Lazare à Paris. Il capture un train en mouvement, alors que des panaches de vapeur et de fumée remplissent le bâtiment et obscurcissent le ciel, et les piétons parsèment les voies ferrées en dessous. Cette série se distingue dans l'œuvre de Monet par son sujet plus urbain, l'artiste étant mieux connu pour ses œuvres inspirées de la nature.

Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie, 1877

Peint en 1877, Rue de Paris, temps de pluie est l'une des peintures les plus célèbres de Gustave Caillebotte et un élément clé de l'impressionnisme. Bien que plus réaliste dans la modélisation de ses figures, la pièce utilise une composition saisissante avec des figures recadrées clairement inspirées de la nouvelle pratique de la photographie. Dans l'ensemble, cela sert à capturer une « impression » éphémère d'une scène urbaine contemporaine, ce qui était un désir fondamental du mouvement artistique.

Mary Cassatt, Petite Fille dans un fauteuil bleu, 1878

Bien qu'elle ne soit pas aussi connue que les autres impressionnistes, Mary Cassatt était l'une des pionnières de l'art moderne. D'origine américaine, elle s'installe à Paris pour poursuivre une carrière dans la peinture. Là, elle entre en contact avec Degas et d'autres impressionnistes et rejoint leur mouvement. Petite Fille dans un fauteuil bleu est l'une de ses œuvres les plus réussies et l'un des premiers exemples de ses représentations d'enfants. La composition asymétrique témoigne également de l'influence de Degas, qui fut son professeur pendant de nombreuses années.

Pierre-Auguste Renoir, Le Déjeuner des canotiers, 1880–1

Le Déjeuner des canotiers a été exposé à la septième exposition impressionniste en 1882 à une large appréciation. La peinture combine tous les sujets que Renoir aimait le plus peindre : natures mortes, portraits et scènes de plein air. Encore une fois, cette peinture à l'huile se concentre sur les activités de loisirs, car le groupe est représenté en train de déjeuner sur le balcon ensoleillé de la Maison Fournaise, un restaurant où l'on pouvait louer des bateaux non loin de Paris.

Mary Cassatt, Le Bain de l'enfant, 1893

Au fur et à mesure que la peinture de Cassatt mûrissait, elle se concentrait sur un sujet en particulier : les relations mère-enfant. Le Bain de l'enfant est l'une de ses pièces les plus emblématiques pour sa perspective saisissante, sa palette de couleurs pastel et sa composition. Elle reflète également la fascination de Cassatt pour les gravures sur bois japonaises, une muse populaire pour de nombreux impressionnistes de l'époque.

Camille Pissarro, Le Pont Boieldieu à Rouen, temps mouillé, 1896

En tant que l'un des membres fondateurs du mouvement impressionniste, Camille Pissarro a joué un rôle important dans le développement du style et l'encouragement des expositions indépendantes du travail d'un artiste. Ses œuvres les plus célèbres représentent des scènes urbaines vues en hauteur. Le Pont Boieldieu à Rouen, temps mouillé fait partie d'une série d'œuvres qu'il a réalisées lors d'un séjour à Rouen.

Pissarro décrit le tableau dans une lettre : “Le thème est le pont près de la place de la Bourse avec les effets de la pluie, des foules de gens qui vont et viennent, la fumée des bateaux, des quais avec des grues, des ouvriers au premier plan, et tout ça dans des couleurs grises scintillant sous la pluie.”

Pierre-Auguste Renoir, Les Grandes baigneuses, 1884–7

Les Grandes baigneuses a été réalisé après que Renoir ait visité l'Italie et vu certaines de ses œuvres préférées de Titien et Raphaël en personne. En conséquence, cette pièce perpétue la tradition des baigneurs dans l'art dans le style impressionniste. Elle représente trois femmes se baignant au premier plan tandis que deux se lavent en arrière-plan. Alors qu'au début, le tableau a reçu un accueil mitigé pour son départ de l'impressionnisme typique, il est depuis devenu un favori pour sa tentative de fusionner l'histoire avec la modernité.

Claude Monet, Nymphéas et pont japonais, 1897–99

De 1883 jusqu'à sa mort 43 ans plus tard, Monet a vécu dans l'idyllique Giverny, en France. Là, il s'est entouré de beauté, comme en témoignent les intérieurs ensoleillés de sa maison, la collection d'estampes japonaises accrochées sur ses murs et les jardins d'inspiration orientale qu'il a construits à quelques pas de sa porte d'entrée – une création colorée qu'il a appelée son “plus beau chef-d'œuvre”.

Nymphéas et pont japonais représente le joyau de la couronne de son jardin, le pont japonais qui encadre l'étang artificiel de nénuphars.

