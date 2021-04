Le Bassin aux Nymphéas de Monet Devrait se Vendre pour 40 Millions de Dollars chez Sotheby’s

La série Les Nymphéas de Claude Monet est sans doute l’imagerie la plus emblématique et la plus célèbre du mouvement impressionniste. Le légendaire artiste français a peint chaque scène colorée en plein air, résultant en des compositions époustouflantes qui capturent les étangs et la flore flottante à la lumière naturelle. Aujourd'hui, la collection de 250 peintures à l'huile à grande échelle est présentée dans les musées et galeries du monde entier. Cependant, un tableau de la série est réapparu aux enchères publiques. L’œuvre, intitulée Le Bassin aux Nymphéas, devrait être le point culminant de la soirée de l’art impressionniste et moderne de Sotheby’s à New York le 12 mai, où elle devrait rapporter 40 millions de dollars.

Faisant partie de la célèbre série Grandes Décorations de Monet, l'artiste peint Le Bassin aux Nymphéas chez lui à Giverny entre 1917 et 1919, au cours de la dernière décennie de sa vie. L'étang aux nénuphars était le motif déterminant de la fin de la carrière de Monet, et la façon dont il le représentait était révolutionnaire à l'époque. L'artiste a capturé la surface de l'eau et ses reflets avec des traits de peinture tachetés et abstraits qui lui ont permis de combler le fossé entre l'impressionnisme et l'expressionnisme abstrait.

Les œuvres précédentes de la série ont obtenu les meilleurs prix aux enchères. En 2008, une œuvre a été vendue chez Christie’s pour 80,5 millions de dollars. En 2018, un autre tableau de la collection David Rockefeller s'est vendu chez Christie’s pour 84 millions de dollars. Si Le Bassin aux Nymphéas atteint son estimation de 40 millions de dollars chez Sotheby’s, il fera partie du top 10 des œuvres de Monet vendues aux enchères.

Le Bassin aux Nymphéas faisait auparavant partie d'une collection appartenant au producteur hollywoodien, et de Broadway Ray Stark et son épouse Fran. Il a acheté l’œuvre il y a 17 ans, lors d’une vente d’art impressionniste et moderne de Sotheby’s, pour 16,8 millions de dollars, contre une estimation de 9 millions de dollars. La célèbre œuvre sera exposée à Taipei à partir du 26 avril, avant de retourner dans les galeries Sotheby’s York Avenue pour une exposition sur rendez-vous à partir du 1er mai. L’œuvre sera ensuite mise aux enchères le 12 mai 2021.

Apprenez-en plus sur Le Bassin aux Nymphéas et la prochaine vente aux enchères de Sotheby’s ci-dessous.

L’une des peintures de la série des Nymphéas de Monet devrait rapporter 40 millions de dollars chez Sotheby’s.

Sotheby’s: Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Remerciements: [ARTnews]

Toutes les images via Sotheby’s.