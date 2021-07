Ce Chat Géant en 3D Occupe l’Un des Plus Grands Panneaux Publicitaires de Tokyo

Avec tant de distractions quotidiennes, il peut être difficile de se démarquer, surtout si vous êtes dans la publicité. C’est encore plus difficile si vous êtes dans une métropole animée comme Tokyo. Mais un panneau d’affichage en particulier attire l’attention des passants en ce moment. La publicité accrocheuse est constituée de la vidéo d’un chat massif qui semble observer les rues en contrebas, et parle même aux passants. En effet, on peut l'entendre dire nyannichiwa – le mot est un mélange du mot japonais konnichiwa (signifiant “bonjour”) et nyan pour miaou.

Visible dans le quartier de Shinjuku, le chat calico 3D se comporte comme un véritable félin. Il bâille, fait des siestes, et arpente son territoire comme le souverain d’un royaume. Le chat virtuel est positionné sur une « étagère », avec un ombrage qui améliore la perspective pour ajouter à l’illusion. Grâce à un écran incurvé, les designers ont pu créer un environnement très réaliste pour ce chat.

Ce chat monumental a été développé pour Cross Space, la société qui possède le bâtiment. Son intention est d’égayer l’humeur d’une ville encore aux prises avec de forts taux d'infections au COVID-19.

« Les raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer cette animation sont nombreuses, mais l’une des grandes raisons est qu’avec la crise sanitaire, le monde est devenu très sombre », explique Takayuki Ohkawa, porte-parole de la société japonaise Unika (l’une des deux sociétés qui gèrent le panneau d’affichage). « Grâce à cet affichage, nous voulions ranimer Shinjuku et le rendre plus lumineux. »

Le félin 4K fera son apparition officielle aujourd'hui lundi 12 juillet 2021 et il sera diffusé entre 7 h et 1 h. Si vous êtes à l’extérieur de Tokyo et que vous voulez voir le chat en action, vous avez de la chance — il sera également en direct sur YouTube.

Un nouveau panneau d’affichage dans le quartier de Shinjuku à Tokyo présente un énorme chat en 3D qui observe la ville en contrebas.

Les passants sont captivés par ce félin qui bâille, fait la sieste et parle.

Cross Shinjuku Vision : Site Web | Twitter

Remerciements : [Bored Panda, The New York Times]

Toutes les images via Cross Shinjuku Vision.

Articles Similaires :

Ce Cadre de Lit Ingénieux A un Labyrinthe Intégré Pour Votre Chat

‘The Loveseat’ est à la Fois un Fauteuil pour Vous et une Roue d’Exercice pour Votre Chat

Le Japon Lance une Gamme de Meubles Miniatures Pour Chats