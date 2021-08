Le “Spectre De Brocken”, Ce Phénomène Optique Rare Mais Beau Qui Fait Apparaître Un Arc-en-ciel Radial

Des choses étranges et mystérieuses peuvent se produire dans les montagnes. Le spectre de Brocken est l’un des phénomènes scientifiquement explicables que l’on puisse rencontrer en haute altitude. Ces ombres anormalement grandes apparaissent sur les nuages, changeant rapidement et décorées avec des halos arc-en-ciel.

Ces figures ombragées sont nommées d'après le Brocken, un sommet dans les montagnes du Harz en Allemagne. En raison de sa hauteur, le pic s’étend souvent au-dessus de nuages bas ou de brouillard. Le spectre apparaît sur ces nuages à un niveau inférieur au promeneur, lorsque le soleil brille dans son dos. Il apparaît habituellement comme une ombre plus grande que nature de forme un peu triangulaire. Les anneaux arc-en-ciel émanent alors de l'ombre.

Alors comment ces rares illusions d’optique apparaissent-elles ? Scientifiquement, cet effet est assez facile à expliquer. Le soleil fait tomber une ombre sur (et à travers) les gouttelettes d’eau du nuage ou du brouillard. La distance de l’ombre rend difficile pour le spectateur de juger avec précision la taille et les proportions de l’ombre. La gloire solaire (phénomène optique entourant un objet matériel, ayant la forme d'une ellipse aux couleurs de l'arc-en-ciel) souvent vue autour de l’ombre est produite par la lumière réfractaire dans les gouttelettes d’eau. À mesure que les nuages se déplacent, le spectre de Brocken peut sembler vaciller et se déplacer.

Les spectres de Brocken sont souvent observés à des altitudes élevées dans la nature, et ils ont reçu beaucoup d’attention depuis leur première description à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont été mentionnés par des gens comme Charles Dickens, C.S. Lewis et le psychiatre Carl Jung. La figure apparaît souvent dans la littérature comme un reflet obsédant d'un soi troublé. Dans la vie réelle, certains spéculent que le phénomène a pu contribuer à des observations supposées de Bigfoot et de créatures yéti. Le spectre de Brocken continue de fasciner aujourd’hui, en tant que phénomène optique insaisissable.

Le spectre de Brocken est un phénomène optique qui apparaît quand le soleil brille derrière une personne et projette une ombre sur les nuages en contrebas.

Les gloires solaires ont longtemps fasciné les observateurs.

Remerciements : [Neatorama, EarthSky]

Articles Similaires :

Cette Photographe Capture un Nuage d’Orage qui Ressemble à une Explosion de Feu dans le Ciel

Ce Chasseur d’Orage a Capturé Un Double Arc de Lune en Collision Avec Un Éclair

Ce Phénomène Naturel Transforme les Ailes de Colibri en Petits Arcs-en-ciel