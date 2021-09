Une Sculpture Poétique Recouverte D’une Légère Couche De Givre Ressemble À Un Dessin Qui Prend Vie

Le gel signale que l'hiver approche. Cependant, comme le Redditor shawneffel l'a découvert, le givre peut également transformer les sculptures en ajoutant des reflets qui dessinent la texture du métal. En visitant les jardins botaniques VanDusen à Vancouver, en Colombie-Britannique, shawneffel a pris une photo de la sculpture romantique résidente du parc : Departure par l'artiste américain George Lundeen. La légère couche de grivre sur la sculpture poétique ajoute un point culminant illusoire à la pièce. Sous le gel du matin, la sculpture en bronze réaliste d'un couple enlacé ressemble presque à un dessin ou à une photographie qui prend vie.

Le post reddit de shawneffel sur la statue givrée est depuis devenu viral. L'image a été aimée plus de 111 000 fois jusqu'à présent. Bien que les sculptures en bronze soient généralement conçues pour tirer le meilleur parti de la lumière et de l'ombre, le givre a en fait réduit l'éclat réfléchissant de l'œuvre et a plutôt rendu une surface mate. Ce moment givré éphémère contraste avec l'étreinte chaleureuse. Cependant, c'est aussi plutôt approprié, car la femme peut être interprétée comme se blottissant contre l'homme pour se réchauffer.

Cette statue particulière, qui a été installée en 2013, a revigoré les amateurs d'art et suscité un intérêt pour ses origines. Selon BC Write, la statue est issue d'une image d'un couple dans une gare italienne en 1973. L'artiste, Lundeen, a réalisé un croquis à ce moment-là. L'esquisse a ensuite inspiré plusieurs sculptures. Lundeen a utilisé des modèles humains pour sculpter en argile avant de couler en bronze. Plusieurs exemples et variantes de Departure existent. Que la statue ait été nommée ‘Départ’ pour un moment triste métaphorique ou l'immédiateté d'un train quittant la gare, elle contient clairement beaucoup d'émotions humaines capturées dans le langage corporel des deux personnages.

Depuis qu'elle a attiré l'attention sur Reddit, cette image a inspiré de nombreux autres Redditors à partager des histoires sur les belles statues couvertes de neige dans leurs propres régions. En fin de compte, cette image époustouflante témoigne de l'exploration de votre ville et de ce que le monde a en réserve pour les yeux curieux.

shawneffel : Reddit

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de shawneffel.

