Ces 5 Comptes Instagram Vont Vous Faire Changer d’Avis à Propos de la Vieillesse

Les réseaux sociaux sont un lieu de rassemblement plus ou moins chaleureux et accueillant qui permet aux individus de toutes les générations de se connecter, de communiquer et de partager des intérêts mutuels. La culture populaire a mal compris le rythme d’adoption des réseaux sociaux par nos aînés. Néanmoins, il s’avère que de nombreux seniors s’adaptent et apprennent à utiliser des plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter, prouvant qu'elles ne sont pas l'apanage des jeunes générations, et qu'elles peuvent bénéficier à tous. Les 5 utilisateurs sélectionnés par My Modern Met montrent, chacun à leur manière que le grand-âge apporte son lot d'inspiration. Des artistes tels que Bruce Osborn ont déjà bien mesuré l'importance de documenter cet espace intergénérationnel, les apprentissages et l'esthétique qui en découlent. Pour bien vieillir, restons connectés ?

Découvrez 5 comptes Instagram qui vous feront changer d'avis sur le troisième âge.

gramparents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Ayant travaillé dans une maison de retraite, Kyle Kivijärvi a passé beaucoup de temps avec les personnes âgées et apprécie tout particulièrement leur compagnie. Après avoir partagé de nombreuses photos de seniors bien habillées sur son compte Instagram personnel, Kivijärvi a décidé de créer @gramparents durant l’été 2016. Le paysage urbain de New York a toujours été une destination prisée pour les portraits de street style, et certains lieux en particulier, comme le Metropolitan Museum of Art sont devenus des destinations populaires pour les personnes âgées à la mode. Pour Kivijärvi, repérer des sujets à New York est une affaire de rencontres fortuites et de compétences d'observation pour dénicher la prochaine icône du troisième âge.

Plus récemment, @gramparents s’est ouvert aux propositions d’un public plus large, qui partage des photos de passants plus âgés, de partout dans le monde. L’attrait international de la page peut être attribué à l’approche candide de Kivijärvi. Les sujets semblent vaquer à leurs occupations quotidiennes, ou prendre leur temps. Ses images évoquent la poésie et la nostalgie du temps qui passe, et les participants de ce mouvement font volontiers perdurer cette atmosphère : le sifflement des oiseaux dans les arbres, des mots croisés dans le journal d’aujourd’hui, ou la compagnie d’amis pour un jeu de cartes dans le parc.

Pour Kivijärvi, en plus de démontrer qu’il n’y a pas de limite d’âge pour le style de rue, le projet va plus loin que de simplement documenter des “grands-parents” à la mode à travers le monde : Il s'agit de faire reconnaître ces membres de nos sociétés, sans les oublier. Au-delà de la mode, l'intention est de nous aider à nous rappeler que nous pouvons toujours profiter des choses simples dans la vie et le faire pendant très longtemps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @gramparents

Gramparents : Instagram

advancedstyle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Jeunes fashionistas, vous n'avez qu'à bien vous tenir ! Le compte Instagram @advancedstyle, créé en 2008 par le photographe street style américain Ari Seth Cohen, a pour but de “capturer le savoir-faire vestimentaire de la population senior” et de présenter presque exclusivement des modèles du troisième âge.

La célébration par Cohen des styles personnels des femmes de 50 ans et plus a lancé un mouvement florissant : plus d’une décennie après sa création, le compte Instagram Advanced Style compte plus de 300000 abonnés, dispose de son propre hashtag (#advancedstyle) qui a été utilisé plus de 205.000 fois, est régulièrement présenté dans les principaux magazines de mode à travers le monde, et s’est étendu au domaine de l'édition, avec deux livres publiés en 2012 et 2016, ainsi qu'un livre de coloriage pour adultes.

Il existe même un long métrage documentaire consacré au mouvement Advanced Style :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ari Seth Cohen (@advancedstyle)

Advancedstyle : Instagram

bon・pon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

My Modern Met leur a récemment consacré un article. Connus sous le nom de @bonpon511 sur Instagram, M. Bon et Mme. Pon, ou Tsuyoshi et Tomi Seki sont mariés depuis 41 ans, et ils montrent leur amour au monde en s’habillant dans des tenues assorties.

Le couple, la soixantaine, apparaît presque quotidiennement dans un éventail de tenues incorporant des styles et des couleurs similaires. Ils croient en une approche “sans fioritures” de la mode et portent habituellement des vêtements classiques. La simplicité de leurs choix vestimentaires leur a valu les éloges des commentateurs de mode et l’adoration parmi leurs 837 000 abonnés. De l’intérieur de leur maison aux paysages naturels, ils sont toujours élégants, partout où ils vont…

Les images ludiques, prises avec un iPhone monté sur un trépied, communiquent également le plaisir évident qu’ils tirent de la compagnie de l’autre, après plus de 38 ans de mariage.

Le couple a publié deux livres célébrant la vie conjugale et a fait l’objet de nombreux articles dans les journaux et magazines japonais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bon・pon (@bonpon511)

bon・pon : Instagram

greynaissance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Rédactrice pour You Magazine puis Junior Magazine et aujourd'hui smudgetikka, Linda McLean n'a pas le temps de se poser de questions à propos du temps qui passe et de ses cheveux gris. Elle partage des photos d'actrices, mannequins et autres célébrités sur son compte instagram, @greynaissance . Pattes d'oies en couvertures des magazines, racines grises assumées sur les tapis rouges, la rédactrice de mode partage ses dernières inspirations. Bien qu'il n'offre pas une vision très réaliste de la vieillesse (comprendre : tout le monde n'a pas le budget d'une célébrité pour faire de ses cheveux gris la nouvelle tendance Pinterest), ce compte ravira les passionnés de mode et de pop culture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Linda McLean (@greynaissance)

Greynaissance : Instagram

Jaadiee

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

La dernière sensation du streetwear s'appelle Alojz Abram. Ce verrier à la retraite est un grand-père de 75 ans devenu influenceur d’un énorme public, sous le nom de “Gramps“.

Abram est né en Slovénie mais vit à Mayence, une petite ville en Allemagne à environ 40 minutes de Francfort, depuis 49 ans. Son intérêt pour le streetwear a commencé il y a environ cinq ans, bien qu’il admette que cette culture n’est pas vraiment tendance dans son quartier. Cela ne le dérange pas : Gramps aime se démarquer.

Grâce à son petit-fils Jannik Diefenbach, qui a eu l'idée de partager des photos de son grand-père en casquettes Supreme et pulls Thrasher, devenues virales en janvier 2016. Depuis, Gramps a rassemblé 1 million d'abonnés, s'est fait sponsoriser par ses marques préférées, et il est même invité aux défilés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jannik (@jaadiee)

jaadie : Instagram

Articles Similaires :

Ces Personnes Âgées Révèlent à Quoi Ressemblent les Tatouages sur une Peau Vieillissante

Ces Personnes Âgées Portent des Matériaux Organiques pour Personnifier la Nature

Ce Grand-Père de 75 ans Prouve que la Mode n’a pas d’Âge en Adoptant le Style des Célébrités