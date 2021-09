Les Squelettes De Deux Amoureux Enlacés Datant De 1500 Ans Découverts Dans Un Cimetière Chinois

Lors de leurs préparatifs de fin de vie, de nombreux couples envisagent des options telles que l’achat de parcelles adjacentes et de belles inscriptions sur une pierre tombale commune. Une découverte récente dans un ancien cimetière du nord de la Chine suggère que ce désir d’être ensemble pour toujours n’est pas une invention moderne. Comme le décrit l’International Journal of Osteoarchaeology, des chercheurs travaillant sur un cimetière vieux de 1500 ans dans la ville de Datong, dans la province du Shanxi, ont découvert un témoignage d’amour sans précédent, un couple squelettique enlacé dans une étreinte serrée qui dure depuis de nombreux siècles.

L’ancien cimetière en cours d’excavation a d’abord été découvert grâce à un projet de construction urbaine. Les quelque 600 sépultures communes sont celles de Xianbei (spécifiquement Tuoba), une population nomade qui s’est finalement assimilée à la culture chinoise Han au cours des Ve et VIe siècles. Les Tuoba ont établi la dynastie des Wei du Nord à travers la Chine du Nord, à partir de laquelle l’ère connue sous le nom de Wei du Nord (386 à 534 EC) prend son nom.

Les sépultures découvertes à Datong contenaient plusieurs couples enterrés ensemble. Cependant, seul un homme et une femme ont été retrouvés enlacés. Son bras repose sous elle, tandis qu’elle repose sa tête sur son épaule. Un chercheur de l’étude, Qian Wang, a déclaré à Live Science, “C’est le premier [couple] trouvé dans une telle étreinte, jamais découvert en Chine.” L’équipe a décidé de laisser les squelettes du couple enlacés dans leur position initiale.

Un autre détail intéressant noté par les chercheurs est que la femme portait un simple anneau sur l’annulaire de sa main gauche. Les alliances n’étaient pas traditionnelles à l’époque. Cependant, les chercheurs se demandent si l’inclusion intentionnelle de l’anneau dans l’enterrement signifie le lien du couple. Les deux personnes semblent être décédées avant l’âge de 40 ans. L’homme est probablement mort entre 29 et 35 ans et présente des blessures apparentes au bras et au doigt. La femme ne montre aucune blessure et est probablement morte entre 35 et 40 ans. Les chercheurs spéculent que le couple serait peut être mort d’une maladie. Il est également possible que l’homme soit mort de ses blessures, et que son amour se soit suicidé pour être enterrée à ses côtés.

Co-auteur de l’article, le professeur Qun Zhang, a déclaré au South China Morning Post, “Pendant l’ère Wei du Nord, le bouddhisme a été popularisé et les concepts de l’au-delà sont devenus plus abondants.” Les deux amants ont peut-être envisagé de cheminer ensemble après la mort. Les thèmes de l’amour étaient déjà importants dans la littérature et la culture chinoises à l’époque. Cependant, voir ce que les auteurs appellent “une matérialisation directe de l’amour” est assez rare et réconfortant, même des siècles plus tard.

