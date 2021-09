Cette Mannequin Autochtone Fait Ses Débuts Au Met Gala 2021 Et Devient Virale En Ligne Pour Son Look

View this post on Instagram A post shared by D U N D A S (@dundasworld)

Parmi toutes les modes fastueuses, glamour et étonnantes vues au Met Gala de cette année, une participante a fait des vagues sur les réseaux sociaux depuis qu'elle y a été vue. La mannequin et militante autochtone Quannah Chasinghorse est devenue virale en ligne après que les utilisateurs ont commencé à faire circuler des photos de son apparition lors de l'événement connu sous le nom de “la plus grande soirée mode de l’année”.

À 19 ans, Chasinghorse est une étoile montante dans l'industrie du mannequinat. Avant le Met Gala, elle avait défilé lors de la Fashion Week de New York 2021 pour les designers Gabriela Hearst, Prabal Gurung et Jonathan Simkhai.

Sa présence dans l'industrie de la mode apporte une représentation indispensable aux peuples autochtones. Chasinghorse est d'ascendance Hän Gwich'in (de l'Alaska et du Canada) et Oglala Lakota (du Dakota du Sud), et son ensemble lors du gala en était le reflet. Sa robe fluide en lamé doré était associée à des bijoux superposés en turquoise provenant de la collection personnelle de sa “tante” Jocelyn Billy-Upshaw et mettant en vedette des artistes navajos du sud-ouest. “Les bijoux turquoise représentent la protection, l'orientation et l'amour dans la culture Navajo”, explique Chasinghorse. “J'ai grandi près du peuple et de la culture Navajo.”

Les tatouages faciaux de Chasinghorse, connus sous le nom de Yidįįłtoo, sont une autre façon dont elle honore sa culture. Les motifs traditionnels faits à la main ont été réalisés par sa mère (la tradition veut qu'ils soient réalisés par une femme) et commémorent des événements de la vie. Les tatouages de Chasinghorse sont sur son menton et au coin de ses yeux.

“C'était incroyable de pouvoir être là et de représenter les peuples autochtones”, a déclaré Chasinghorse à propos du gala. “Avant d'arriver au Met, j'écoutais de la musique et des artistes autochtones pour m'aider à me donner plus d’assurance, et j'étais extrêmement excitée de montrer au monde la beauté de l'indigénité autochtone.”

S'asseoir à table était la partie la plus importante de son premier gala du Met. “Je brise constamment ces barrières et stéréotypes qui visent à nuire à mon peuple et à nous faire nous sentir moins qu'humains. C'était rafraîchissant de se sentir responsabilisé dans un espace où je n'aurais pas été la bienvenue il y a dix ans”, ajoute Chasinghorse. “Je voulais vraiment pouvoir avoir de la visibilité et montrer au monde que nous sommes toujours là.”

Les gens sur les réseaux sociaux ont fait l'éloge de Chasinghorse et l'ont rendue virale en ligne.

(traduction du tweet) C'est moi

(traduction du tweet) Quannah ChasingHorse représentant tous les indigènes au #MetGala ce soir ! C'est super

(traduction du tweet) Quannah Chasinghorse a compris la mission et a montré à tout le monde comment on fait.

(traduction du tweet) Quannah ChasingHorse est pour moi le grand moment de la mode de la nuit. Elle représente la mode américaine.

(traduction du tweet) Mahsi'choo (merci beaucoup) à tous pour votre soutien et vos mots d'encouragement. Je me sentais très seule là-bas mais certaines personnes étaient très gentilles avec moi. Le Met Gala était un rêve et pour le thème je voulais représenter l'art et la mode indigènes. Merci Peter Dundas

