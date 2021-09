Ces Peintures À L’huile Montrent La Beauté Rythmique Des Coups De Pinceau

Certains artistes créent des peintures qui ressemblent à la vie réelle, tandis que Daniel Bilmes crée des peintures qui ressemblent entièrement à un autre médium. L’artiste basée à Los Angeles tisse des figures féminines éthérées dans des environnements abstraits en grattant la peinture lorsqu'elle est presque sèche. En conséquence, ses sujets semblent flotter dans un paysage onirique envoûtant.

La prochaine exposition personnelle de Bilmes, Eternal Recurrence, présente un mélange de portraits abstraits avec des motifs naturels, ainsi que des peintures figuratives complètes. Il lie la série grâce à son style textural distinct, et en utilisant une palette de bruns, crèmes, roses, et un peu de bleu. “Je me suis toujours intéressé à la façon dont quelque chose est construit – par exemple, je vais me perdre dans la façon dont une figure, une main ou un tissu se tiennent – le rythme visuel des textures me fascine,” raconte Bilmes à My Modern Met. “Je me concentre autant sur la façon dont mes peintures prennent vie, que sur le produit fini.”

La série met l’accent sur la puissance visuelle de la texture à travers les nombreuses lignes “peignées” à travers la peinture. “J’essaie d’insuffler autant de mouvement et d’énergie que possible au début de chaque peinture”, poursuit-il. “Je commence par les coups de pinceau les plus longs et je descends. J’aime beaucoup déplacer la peinture lorsqu’elle est mouillée, puis la gratter quand elle est sèche.” Ce processus méticuleux crée une apparence “dessinée à la main”, comme si les œuvres étaient réalisées au pastel, plutôt que de la peinture à l’huile. Cette technique met également l’accent sur les textures de la peau, des vêtements et des cheveux.

La plupart des sujets émergent de leur arrière-plan comme s’ils en faisaient partie. Ce regard un peu inachevé donne l’impression qu’une narration se déroule alors que le spectateur regarde la peinture. De plus, le lien entre les figures et le petit monde qu’elles occupent crée une énergie palpable sur la toile. “Je tisse mes figures dans des environnements abstraits où elles sont poussées et tirées par le temps et le destin,” explique Bilmes. “Une grande partie de l’histoire se trouve dans les coups de pinceau et les rythmes visuels.”

Eternal Recurrence sera présenté à l’Arcadia Contemporary de New York du 18 septembre au 3 octobre 2021. Vous pouvez également acheter des tirages via la boutique en ligne de Bilmes, et vous tenir au courant de ses dernières créations et spectacles en suivant l’artiste sur Instagram.

L’artiste basé à Los Angeles Daniel Bilmes crée des peintures figuratives exquises de femmes utilisant des coups de pinceau expressifs.

Son exposition personnelle The Eternal Recurrence sera présentée du 18 septembre au 3 octobre 2021 à l’Arcadia Contemporary de New York.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Daniel Blimes.