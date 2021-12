Ces Peintures À L’huile Surréalistes Fusionnent La Faune Et La Flore

Les plantes et les animaux travaillent en harmonie tous les jours pour créer un bel écosystème. Bien que la beauté de cette relation échappe souvent à notre attention, l’artiste basé à Los Angeles Jon Ching la met en avant avec sa série frappante de peintures à l’huile. Chacune de ces pièces fantastiques combine des espèces de flore et de faune dans des hybrides uniques que l’artiste appelle affectueusement “flauna.”

Des chouettes couvertes de mousse et de champignons aux poissons qui se fondent dans la coloration des fleurs, et aux hippocampes donnant naissance à des fleurs et des feuilles fraîches, Ching crée un éventail de combinaisons colorées. “Les merveilles infinies du monde naturel inspirent mon œuvre; car lorsqu'on se rend compte qu’il y a de la magie dans chaque cellule de chaque organisme vivant, on ne peut pas détourner le regard”, raconte Ching à My Modern Met. “Pour moi, non seulement les formes de vie sont magiques, mais également les interconnexions qui les relient. Il est tentant de décrire cet équilibre complexe de millions d’organismes comme surnaturel, mais en réalité, c’est clairement la définition de naturel.”

Une partie de l’attrait des peintures conceptuelles de Ching est la façon magistrale dont il exécute ces créatures surréalistes. Bien qu’imaginaires, ils apparaissent au spectateur comme réalistes et finement détaillés. “Mon processus commence par beaucoup d’observation de la couleur, de la forme, des motifs, et des qualités idiosyncrasiques qui à la fois font quelque chose d’unique, mais font aussi référence à autre chose,” poursuit-il. “Ces connexions, grandes et petites, sont des rappels que nous sommes tous liés en tant qu’êtres vivants sur cette planète et agissent comme des points de connexion.”

De plus, les créatures “flauna” de Ching semblent représenter la complexité de différents environnements. “Ces nouvelles créatures jouent des rôles d’allégorie et de métaphore dans mon travail, avertissant des dangers à venir, nous rappelant les leçons oubliées ou purement pour montrer que la magie EST réelle”, explique l’artiste.

Vous pouvez acheter des tirages et des œuvres d’art originales via la boutique en ligne de Ching, et vous tenir au courant de ses derniers projets et des expositions à venir en suivant l’artiste sur Instagram.

L’artiste basé à Los Angeles Jon Ching crée des peintures à l’huile fantastiques d’animaux fusionnés avec la vie végétale.

Ching appelle ces créatures hybrides “flauna”, une combinaison de flore et de faune.

Ces créatures imaginaires nous rappellent que nous sommes tous connectés.

My Modern Met a obtenu l'autorisation permission d'utiliser les photos de Jon Ching.