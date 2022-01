Une Artiste Ghanéenne Capture Le Rythme De La Danse Avec Une Rafale De Coups De Pinceau Colorés

Alors que de nombreux peintres choisissent de recréer les personnes ou les objets immobiles qui les entourent, l'artiste Betty Acquah capture la vie en action. Elle utilise des échantillons de couleurs vives et des motifs fascinants pour illustrer le rythme et la beauté des danses dans son pays natal, le Ghana.

Le style distinct d'Acquah ressemble à la fois aux touches de peinture expressives de Van Gogh et au pointillisme précis de Seurat. Sa palette de couleurs soigneusement organisée est appliquée sur la toile avec d'épais coups de pinceau rectangulaires, voyageant autour des personnages et vers les bords de la toile. En conséquence, ces vortex vifs communiquent l'énergie des personnages en mouvement. “L'arrière-plan fait écho au mouvement des figures et crée donc une surface pulsante qui donne vie à la composition”, dit-elle. “En étendant des touches de couleur dans le sujet à l'arrière-plan et vice-versa, une illusion de mouvement est créée.”

Tous les personnages des peintures d'Acquah portent des vêtements traditionnels qui correspondent à leurs performances. Cependant, leurs visages se fondent dans les éclats de couleur. Ce faisant, l'artiste insiste sur le fait que ces danseurs sont en pleine routine. “Les femmes sont les héroïnes méconnues de la République ghanéenne”, explique Kuaba Gallery, qui représente l'artiste aux États-Unis. “Les images qu'elle dépeint parlent de femmes ordinaires qui travaillent courageusement pour un Ghana prospère.”

Vous pouvez voir les peintures d'Acquah en personne à la galerie Kuaba à Carmel, Indiana.

L'artiste ghanéenne Betty Acquah capture des figures dansantes et en mouvement dans sa série de peintures colorées.

Elle arrange des échantillons de couleur dans des motifs fascinants pour créer un sens du rythme sur la toile.

