Cette Artiste Découpe Minutieusement Des Feuilles De Papier Pour Révéler Une Flore Et Une Faune Fabuleuses

Le papier est un support incroyablement délicat, mais l'artiste britannique Pippa Dyrlaga n'est pas effrayée par les déchirures potentielles. Elle utilise un couteau de précision (et beaucoup de patience) pour découper soigneusement à la main des motifs complexes inspirés de la nature à partir d’une seule feuille de papier.

Dyrlaga a grandi dans le Yorkshire, en Angleterre, où elle a vécu sur un bateau fluvial pendant la majeure partie de son enfance. Vivant dans un cadre rural et entouré par la faune britannique, ces premières expériences ont contribué à influencer le travail qu'elle crée aujourd'hui. De nombreux découpages de Dyrlaga capturent la beauté diversifiée de la flore et de la faune. Dans une pièce inspirée des coquelicots orange, Dyrlaga a découpé d'innombrables bandes de papier pour représenter les nervures délicates des feuilles et les crêtes des pétales. Dans une autre œuvre, elle a créé un poisson rouge incroyablement détaillé, avec des écailles complexes.

Dyrlaga pratique l'art du découpage depuis plus de 10 ans, et son expérience le prouve. Chaque pièce présente d'innombrables détails réalisés en découpant de minuscules sections de papier, une par une. Mais avant de commencer le processus de découpe méticuleux, Dyrlaga dessine d'abord un contour lâche sur le papier. Elle utilise ensuite son couteau et travaille par sections, donnant lentement vie à la pièce.

Chaque pièce prend plusieurs heures à compléter, mais Dyrlaga valorise son processus tout autant que ses pièces finales. “La simplicité d'une feuille de papier vierge m'attire”, dit-elle. “Le papier est utilisé dans de nombreux aspects de notre vie et utilisé pour communiquer les uns avec les autres, et je veux le faire à travers mon travail.” L'artiste ajoute : “Il n'y a rien d'aussi ordinaire qu'une feuille de papier vierge, mais elle a tellement de possibilités et peut être transformée en quelque chose de beau ou de significatif, sans rien y ajouter.”

Découvrez ci-dessous quelques-uns des derniers découpages en papier de Dyrlaga et découvrez-en plus dans son portfolio sur Instagram.

L'artiste britannique Pippa Dyrlaga crée des découpages inspirés de la nature qui présentent des tonnes de détails complexes.

Elle utilise un couteau de précision pour couper soigneusement à la main d'innombrables sections, une par une.

