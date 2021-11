Cet Artiste A Créé Un Chevalier Médiéval Avec Une Épée Et Un Bouclier À Partir D’un Seul Morceau De Papier

Que pouvez-vous créer à partir d'une seule feuille de papier ? Eh bien, jetez un œil au portfolio de Juho Könkkölä et vous trouverez des possibilités incroyables. L'artiste finlandais crée des sculptures en origami détaillées en pliant et en marquant méticuleusement une seule feuille de papier. Après avoir impressionné les réseaux sociaux avec son modèle de samouraï, il a créé un autre personnage humain étonnant : un chevalier médiéval brandissant une épée et un bouclier.

Bien qu'il semble impossible qu'une œuvre d'art aussi complexe soit réalisée sans couper le papier ni utiliser de colle, c'est en fait tout à fait possible. Könkkölä passe beaucoup de temps à planifier les nombreux plis nécessaires pour créer l'une de ses sculptures, passant des jours, des mois, voire des années à trouver le modèle de pliage parfait. Une fois qu'il a un plan solide, cependant, il doit le mener à bien en pliant soigneusement le papier, peut-être des milliers de fois. Le chevalier médiéval a nécessité 41 heures de travail, que Könkkölä documente dans une vidéo accélérée.

Non seulement l'épéiste est impressionnant de loin – dans ses proportions et sa pose – il est également tout aussi impressionnant de près. Konkkola a pu inclure de minuscules détails le long de l'armure striée du chevalier et même ajouter un motif à l'extérieur du bouclier. L'épée nécessitait 50 couches étonnantes pour la rendre aussi solide qu'elle le parait. “Avant de commencer à concevoir mes propres figurines en origami, je m'inspirais des œuvres d'autres artistes de l'origami, tels que Robert J. Lang et Kamiya Satoshi ; mais de nos jours, l'histoire, les mythologies, les contes populaires, la fantaisie et autres inspirent mes pièces”, raconte Könkkölä à My Modern Met. “J'ai aussi une grande collection de toutes sortes de figurines que j'ai conçues et pliées au fil des ans, que j'ai utilisées pour développer de nouvelles idées et peut-être trouver de vieilles pépites d'or que je n'ai pas transformées en œuvres d'art finies.”

L'artiste Juho Könkkölä a créé un incroyable chevalier en origami à partir d'une seule feuille de papier sans jamais la couper ni utiliser de colle.

Regardez Könkkölä construire le chevalier dans cette vidéo accélérée :

