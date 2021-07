Google Achète la Photo Parfaitement Synchronisée d’Une Mouette Mangeant une Frite

Les photos les plus mémorables sont souvent le fruit d'une coïncidence : être au bon endroit au bon moment. En 2011, Hannah Huxford en a fait l’expérience, alors qu'elle visitait la cité balnéaire de Bridlington. Son mari avait acheté un cornet de frites, et tandis qu'il les mangeait, le couple a remarqué une mouette à proximité. « J’ai commencé à prendre des photos [avec un iPhone 3] de la mouette, et mon mari lui a lancé des frites », raconte Huxford à My Modern Met. Parmi toutes les images, il y avait une image spéciale représentant le moment juste avant que l’oiseau ferme sa bouche sur une délicieuse frite salée.

L’image est devenue virale peu après que Huxford l’ait capturée et a même été partagée par la BBC. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le 22 mars 2021, après avoir partagé l’image sur son compte Instagram, elle a reçu un DM curieux. « J’ai reçu un message privé d’une dame qui disait faire partie d’une entreprise créative, mais le message provenait d'un compte privé, alors je l’ai ignoré. » Huxford pensait alors qu'il s'agissait d'un spam.

La femme, cependant, était tenace. « Elle m’a retrouvée sur l’un de mes blogs, où apparaissait mon adresse e-mail. » Après avoir dit à Huxford qu’elle travaillait pour une entreprise de design à Londres, elle a expliqué que la société aimerait autoriser l’image pour une campagne d’affichage. Après avoir signé « un tas d’accords de confidentialité », Huxford a commencé à voir sa photo utilisée dans des campagnes publicitaires pour Google en Angleterre et en Irlande. L’image sera également présentée pendant 12 mois en ligne.

Depuis que les panneaux publicitaires Google sont apparus, Huxford et son mari ont pris des photos de la publicité partout où ils la voyaient. « Voir ma photo sur un panneau d’affichage était absolument époustouflant », raconte-t-elle. Cette expérience l’a également inspirée à continuer à prendre des photos. « Je suis une personne créative et cela va maintenant m’inspirer de continuer à faire de la photographie, et j’espère que cela inspirera d’autres personnes aussi bien dans le monde de l’art et de la photographie que dans le monde de la création. Vous ne savez jamais qui va vous repérer. Vous ne savez jamais quand vous aurez cette grande chance. »

Lorsque l'amatrice de photographie Hannah Huxford a pris la photo d'une mouette mangeant une frite, elle ne se doutait pas que 10 ans plus tard, Google achèterait les droits pour une publicité.

« Voir ma photo sur un panneau d’affichage était absolument époustouflant » raconte-t-elle à My Modern Met.

