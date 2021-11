Un Photographe De Rue Saisit Les Moments Magiques Qui Se Produisent Sans Que Personne Ne Les Remarque

La photographie récompense ceux qui gardent les yeux ouverts. Si l'on se consacre à observer son univers quotidien dans son ensemble, il y a de fortes chances que l'on découvre complètement par hasard les moments fascinants et bizarres de la vie. C’est le cas du photographe Eric Kogan. Avec son sens aigu de l’observation et du timing, il capture des clichés stupéfiants de New York.

Chaque image dans le portfolio toujours croissant de Kogan représente le bon endroit au bon moment pour prendre une photo. Un couple de pigeons, par exemple, recrée sans le savoir un “X” peint derrière eux sur un mur. Une autre image montre une feuille de plastique flottant dans les airs et imitant un nuage voisin. Peu importe le sujet de la photo, un sentiment persiste quand on regarde le travail de Kogan : la magie.

En dépit d’une archive d’innombrables moments immortalisés à travers ses photos, le photographe a son image favorite. Il s'agit d'un plan d’un oiseau debout sur le bord d’une poubelle contenant un miroir cassé. Le miroir, tourné vers le haut, reflète le ciel bleu au-dessus. “Il n’est pas rare de voir un miroir brisé dans les rues de New York”, raconte Kogan à My Modern Met. “J’en ai photographié tellement que je les remarque à peine de nos jours. Ce qui m’a attiré cette fois-ci, c’est la lumière; comment elle projetait une longue ombre derrière le reflet vif et illuminait si bien la poubelle. Juste au moment où j’ai levé mon appareil photo, un moineau est entré et a trouvé un endroit parfait pour se percher. Tellement surréaliste et pourtant si ordinaire; jusqu’à ce jour, je ne pense pas qu’une image ait pris un virage aussi imprévisible.”

Découvrez les moments de sérendipité de Kogan ci-dessous. Pour en découvrir davantage, assurez-vous de le suivre sur Instagram.

Le photographe Eric Kogan capture des moments magiques qui se produisent chaque jour dans les rues de New York.

Eric Kogan : Site Web | Instagram

