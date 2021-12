Ce Photographe A Retrouvé Plus De 300 Personnes Dont Il A Pris Les Photos Il y a 45 Ans

Quand vous voyez une personne au hasard sur une photo de rue, il est naturel de se demander ce qu’elle est devenue depuis que cette photo a été prise. Le photographe Chris Porsz nous offre cette satisfaction avec sa série populaire Reunions. Sur les photos d’autrefois et d’aujourd’hui, les portraits de personnes capturées pour la première fois il y a des décennies sont recréés de nos jours. Les images montrent sans aucun doute le passage du temps, mais elles capturent également la préservation de nombreuses relations au fil des ans.

Le projet Reunions a commencé grâce au passage de Porsz à la radio. En discutant de l'une de ses photos prises dans les années 1980, un appelant a vu la photo dont il parlait — la photo d’un couple s'embrassant dans une gare — et a reconnu l’homme comme étant son frère. Cela a marqué le début d'une nouvelle aventure pour Porsz. Les réseaux sociaux ont facilité la tâche : en 2016, il avait compilé 134 photos de ces réunions (publiées dans son premier livre) et, malgré les défis de la pandémie, il a réussi à en prendre 168 autres en seulement un an.

La dernière collection d’images avant-après de Porsz a été rassemblée dans un nouveau livre proprement intitulé Reunions 2. À côté des images se trouvent des histoires sur les sujets des photos, écrit par Jo Riley. Reunions 2 est maintenant disponible à l'achat sur le site web de Porsz.

Le photographe Chris Porsz traque les gens dont il a capturé les portraits il y a des décennies, et recrée les images.

Les images font partie de sa série Reunions, qui couvre maintenant deux livres.

Vous pouvez en apprendre davantage sur ces réunions dans le livre Reunions 2.

Chris Porsz : Site Web | Facebook

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Chris Porsz.